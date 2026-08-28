SVE MANJE NAFTE NA TRŽIŠTU: Oko sedam miliona barela nestalo iz snabdevanja
SKORO polovina svetske nafte potiče iz zemalja koje su zahvaćene oružanim sukobima u 2026. godini, što predstavlja dodatni rizik za snabdevanje, prema proračunima Rojtersa koji se oslanjaju na zvanične podatke Međunarodne agencije za energiju (IEA).
Zemlje pogođene ovim konfliktima proizvele su zajedno prošle godine oko 45 miliona barela nafte dnevno, što čini više od 43 odsto ukupne globalne ponude, navodi se u analizi.
Najveći poremećaj dolazi sa Bliskog istoka, gde je prema procenama analitičara sa tržišta trenutno uklonjeno između pet i sedam miliona barela nafte dnevno.
Istovremeno, ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije smanjuju proizvodnju goriva i dodatno zatežu tržište benzina i dizela.
Pre šest meseci, napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran započeli su ono što je preraslo u najveći zabeleženi poremećaj u snabdevanju sirovom naftom na globalnom nivou, a razrešenje situacije se još uvek ne nazire, piše Tanjug.
Istovremeno, rat između Rusije i Ukrajine primorao je proizvođače na smanjenje vađenje i prerade nafte, što se ove godine direktno odrazilo i na susedni Kazahstan.
Pritisak na globalno tržište dodatno su pojačali dugotrajni oružani sukobi u Libiji, kao i restriktivne mere Sjedinjenih Američkih Država na izvoz venecuelanske nafte uvedene početkom godine.
Pored toga, smanjuju se u kapaciteti za preradu nafte u benzin i dizel, što povećava rizik od viših cena energije i novog inflatornog pritiska, dodaje britanska agencija.
(BizPortal)
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