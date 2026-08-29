NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Subota
13.30 Liverpul - Notingem Forest |0-1&||0-3 (1.80)
15.00 Heken - Vasteras D 2+ (1.42)
17.00 Šahtjor - Vasteras 1 (1.70)
Kvota: 4.35
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