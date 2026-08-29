Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu

Немања Пејчић

29. 08. 2026. u 09:02

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Subota

13.30 Liverpul - Notingem Forest |0-1&||0-3 (1.80)

15.00 Heken - Vasteras D 2+ (1.42)

17.00 Šahtjor - Vasteras 1 (1.70)

Kvota: 4.35

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