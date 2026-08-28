PRODUŽENA OPERATIVNA LICENCA NIS-U: OFAK doneo odluku
OFAK je produžio operativnu licencu za NIS do 30. septembra.
Prethodna licenca trebalo je da istekne večeras, 28. avgusta, koju je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) produžila NIS-u, a koja Naftnoj industriji Srbije omogućava uvoz i dopremu sirove nafte do Rafinerije Pančevo.
Iako se NIS nalazi na listi sankcionisanih pravnih lica od januara 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva (Gasprom), licence su do sada produžavane, omogućavajući stabilno snabdevanje domaćeg tržišta.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da očekuje da bi pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) moglo da bude rešeno tokom septembra, ističući da je za takav ishod važno razumevanje američke strane i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).
Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je 21. avgusta u Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije.
(Blic)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
Prva privredna izložba Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga
28. 08. 2026. u 13:22
HOĆETE DA PRODATE NARODNU NOŠNjU? Pojedini primerci vrede i po nekoliko stotina evra
28. 08. 2026. u 13:03
GREŠKA KOJA MOŽE DA VAS KOŠTA PRINOSA: Ove voćke nipošto ne orezujte u jesen
28. 08. 2026. u 12:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)