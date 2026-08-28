PRODUŽENA OPERATIVNA LICENCA NIS-U: OFAK doneo odluku

OFAK je produžio operativnu licencu za NIS do 30. septembra.

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Prethodna licenca trebalo je da istekne večeras, 28. avgusta, koju je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) produžila NIS-u, a koja Naftnoj industriji Srbije omogućava uvoz i dopremu sirove nafte do Rafinerije Pančevo.

Iako se NIS nalazi na listi sankcionisanih pravnih lica od januara 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva (Gasprom), licence su do sada produžavane, omogućavajući stabilno snabdevanje domaćeg tržišta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da očekuje da bi pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) moglo da bude rešeno tokom septembra, ističući da je za takav ishod važno razumevanje američke strane i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je 21. avgusta u Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije.

(Blic)

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