DEJAN STANKOVIĆ: GAK gubi i posle smene trenera
* Trener u Austriji, tipuje prvu ligu
MOJ TIP
subota,
LASK - ALTAH 1
GAK - VOLFSBERGER 2
nedelja,
Hartberg - Rid 1
Rapid - Šturm 1, 3+
Salcburg - Austrija 1X
LASK bi morao da opravda ulogu favorita u duelu sa Altahom. Da ima kvalitet, pokazao je pobedom nad Seltikom u Ligi šampiona od čak 5:1.
GAK je posle poraza u prošlom kolu promenio trenera, ali neće mu to pomoći da izbegne poraz od Volfsbergera.
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