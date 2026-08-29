DEJAN STANKOVIĆ: GAK gubi i posle smene trenera

* Trener u Austriji, tipuje prvu ligu

Photo: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

subota,

LASK - ALTAH 1

GAK - VOLFSBERGER 2

nedelja,

Hartberg - Rid 1

Rapid - Šturm 1, 3+

Salcburg - Austrija 1X

LASK bi morao da opravda ulogu favorita u duelu sa Altahom. Da ima kvalitet, pokazao je pobedom nad Seltikom u Ligi šampiona od čak 5:1.

GAK je posle poraza u prošlom kolu promenio trenera, ali neće mu to pomoći da izbegne poraz od Volfsbergera.