SAT OTKUCAVA ZA NIS: Licenca ističe za manje od 24 sata, šta ako OFAK kaže "ne"

NAFTNA industrija Srbije je, pored Elektroprivrede, najznačajnija energetska kompanija u zemlji jer njen rad diktira ne samo snabdevanje na pumpama već i rad srpske privrede, i zato je velika nervoza oko produžetka licence za njen rad, smatra broker Branislav Jorgić.

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Operativna licenca za rad NIS-a ističe 28. avgusta, tj. u noći između petka i subote, a Jorgić ističe optimističke reči ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović, koja je rekla da će se na produženje licence za rad NIS-a čekati do poslednjeg trenutka.

On je podsetio da je u januaru, posle prethodnih pregovora između MOL-a i Gasproma, postignut načelni dogovor o kupoprodaji 56 odsto akcija NIS-a.

- To je bio osnov za dalje razgovore koji su usledili osam meseci nakon toga. U junu je takođe postignut dogovor između države Srbije i MOL-a o osnovnim principima odnosa države Srbije i MOL-a, gde je regulisano da će država Srbija kupiti dodatnih pet odsto ako dođe do transakcije između Gasproma i MOL-a - rekao je Jorgić za RTS.

Ključni argumenti

Šta će se desiti 28. avgusta, prema Jorgićevim rečima, zavisi pre svega od argumenata koje su podnosioci zahteva, pre svega NIS i MOL, podneli OFAK-u.

- Naime, OFAK, na bazi napretka razgovora i na bazi dokumentacije koja je njima podneta, donosi odluku o daljem produženju ili sankcijama - objašnjava Jorgić.

Prema njegovim rečima, ako se desi da OFAK ne produži NIS-u licencu za rad, u Srbiji postoje rezerve naftnih derivata za određeni vremenski period.

- Imate mali paradoks, cena nafte pada. Bila je negde oko 90, 93, sad je 87, s jedne strane. A s druge strane, cena naftnih derivata raste, naročito dizela. To nije standardna situacija do koje je došlo, s jedne strane, zbog razaranja velikih prerađivačkih kapaciteta na Bliskom istoku. S druge strane, imate dosta oštećenih rafinerija u Rusiji. Tako da je otežana prerada nafte i kao posledicu toga imate nedostatak dizela na tržištu, i onda imate i veće cene - objašnjava Jorgić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da očekuje da će priča oko rada NIS-a biti završena u septembru.

- Nadam se da bismo u septembru mogli da završimo čitavu priču oko NIS-a, teško bismo to mogli bez OFAK-a - rekao je Vučić tokom obilaska Inovaciono-edukativnog parka Centra za razminiranje Republike Srbije.

On je izrazio optimizam u produbljivanju i unapređenju saradnje sa SAD u brojnim drugim oblastima.

Na odluku OFAK-a Srbija ne može da utiče, ali je, kako je ranije izjavila ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, učinila sve što je do nje. Ona je navela da je srpska strana završila svoj deo posla u pregovorima, ali da je za završetak celokupne transakcije o preuzimanju NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje američkih vlasti.

- Konkretno, bankarske institucije traže dozvolu od američke administracije da sprovedu svoje korake. Neće da preuzimaju nikakav rizik da oni možda budu tema nekih sekundarnih sankcija - rekla je Đedović Handanović u "Uranku" na TV K1.

Ona je to rekla odgovarajući na pitanje šta predstavlja problem u realizaciji finansijske transakcije, s obzirom na to da je ona već dogovorena nakon što je Vlada Srbije potpisala ugovor između akcionara s MOL grupom o budućem upravljanju NIS-om. Tim ugovorom bi MOL trebalo da postane većinski vlasnik NIS-a umesto Gaspromnjefta.

Šta ako OFAK ne produži licencu

Broker Branislav Jorgić ističe da ne može da zamisli šta bi se desilo ako OFAK ne produži licencu za rad NIS-u i umesto toga mu uvede sankcije.

- Imamo određene rezerve za određeni vremenski period. Biće problema sa uvozom zbog niskog vodostaja Dunava, jer uglavnom se to vrši transportom rečnim putem. Biće prinuđeni da se transport vrši i cisternama, znači drumskim putem. To je skuplje, otežano je. Sporije, jeste. I u nekom periodu od nekoliko meseci verovatno da se neće osećati na pumpama. Kad kažem nekoliko meseci, mislim mesec, dva, eventualno tri maksimalno. Ako se to nastavi, onda može biti problema - upozorava Jorgić.

Ministarka je navela da će se i ovog puta na produženje operativne licence za nastavak rada NIS-a čekati praktično do samog isteka roka.

- Zaista, bez obzira na taj neki foto-finiš dva-tri dana pre isteka roka koji je američki OFAK dao, ima puno posla i puno razgovora, i pregovora, i raznih dešavanja u pozadini koje građani ne vide i ne treba da ih vide. Ono što građane zanima jeste da li ima dovoljno goriva na pumpama, i ono što je fakat je da otkad su stupile sankcije, tj. najavljene i uspostavljene od američkog OFAK-a, to je u januaru 2023, do dana današnjeg, znači do kraja avgusta 2024, ničega nije falilo, bez obzira na ogroman broj problema s kojima smo bili suočeni kao zemlja - rekla je Đedović Handanović.

Ona je istakla i da je Rafinerija u Pančevu povećala preradu sirove nafte na 13.000 tona dnevno, što predstavlja najviši nivo u poslednjih godinu dana.

- Rafinerija radi sad na 13.000 tona prerade, to je u poslednjih godinu dana najveći obim prerade, što je jako dobro - naglasila je Đedović Handanović.

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