AVGUST - NEOBIČAN MESEC: Ono što kupite sada može biti odličan ulov, ali i veliki udar na kućni budžet

AVGUST je za potrošače neobičan mesec. Dok se jedna sezona približava kraju i trgovci pokušavaju da isprazne rafove, za drugu robu upravo počinje period najveće potražnje. Zbog toga ono što kupite tokom avgusta može da bude odličan ulov, ali i ozbiljan udar na kućni budžet.

Foto: Zoonar/Svyatoslav Lypynskyy, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

U Srbiji je ova razlika posebno vidljiva kada se uporede završnica letnjih sniženja i pripreme za početak nove školske godine.

Letnja roba može biti dobar ulov

Avgust je dobar trenutak za one koji ne insistiraju na najnovijim kolekcijama. Letnja garderoba, obuća, kupaći kostimi i druga sezonska roba tada se često nalaze na sniženjima jer trgovci oslobađaju prostor za jesenju ponudu.

Prema Zakonu o trgovini, letnje sezonsko sniženje u Srbiji počinje u periodu između 1. i 15. jula i može da traje najviše 60 dana. Zbog toga veliki deo avgusta praktično predstavlja završnicu letnjih sezonskih sniženja.

Čekanje do kraja avgusta ipak ima svoju cenu: popusti mogu biti privlačni, ali je izbor modela, veličina i boja tada često znatno manji.

Važno je i da potrošači znaju da su od ove godine pravila o prikazivanju popusta preciznija. Kao prethodna cena proizvoda, po pravilu, mora da bude prikazana najniža cena po kojoj je trgovac taj proizvod nudio tokom 30 dana pre početka sniženja. Cilj je da kupac lakše vidi da li je popust zaista onoliki koliko se reklamira.

Avgust roditeljima donosi potpuno drugačiju računicu

Dok letnja roba izlazi iz sezone, školski program upravo u avgustu ulazi u najvažniji prodajni period. Rančevi, sveske, pernice, pribor, udžbenici, ali i nova garderoba i obuća postaju veliki izdatak pred 1. septembar.

Prema aktuelnoj računici RTS-a, samo za školski pribor i sveske potrebno je u proseku oko 10.000 dinara. Rančevi se mogu pronaći od oko 900 pa sve do 8.000 dinara, dok cene punih pernica idu od približno 700 do 2.800 dinara.

Kada se tome dodaju udžbenici, odeća, obuća i ostale stvari, račun postaje znatno veći. Aktuelne računice sa srpskog tržišta pokazuju da kompletno opremanje jednog školarca, ukoliko se gotovo sve kupuje novo, može dostići nekoliko desetina hiljada dinara.

Olakšicu za deo porodica predstavljaju besplatni udžbenici. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je za školsku 2026/2027. godinu obezbeđeno više od 919.000 udžbeničkih jedinica za približno 96.000 osnovaca iz određenih kategorija, za šta je izdvojeno nešto više od milijardu dinara.

Nije svako sniženje isto

Kupci bi trebalo da obrate pažnju i na natpise u prodavnicama, jer „akcija“, „rasprodaja“ i „sezonsko sniženje“ po zakonu nisu ista stvar.

Sezonsko sniženje ima propisan period i može trajati najviše 60 dana, dok akcijska prodaja traje najduže 31 dan. Rasprodaja se, između ostalog, vezuje za prestanak poslovanja prodavca, zatvaranje određenog objekta ili prestanak prodaje određene robe.

Zato je najbolja avgustovska taktika jednostavna: tražiti robu čija sezona prolazi, a dobro proveriti cene proizvoda za kojima upravo tada naglo raste potražnja. Veliki natpis „popust“ ili „akcija“ sam po sebi ne znači da ste pronašli najbolju cenu.

(24sedam)