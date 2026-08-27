VAŽNA VEST ZA SRBIJU: Beograd postaje jedan od sedam svetskih EBRD habova, evo šta to donosi našoj zemlji (FOTO)
PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija, Siniša Mali, sastao se danas s novim direktorom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Jugoistočnu Evropu, Gžegožem Zelinskim, s kojim je razgovarao o zajedničkim projektima i o prioritetima za naredni period.
- Drago mi je što je Beograd postao jedan od sedam habova za EBRD u svetu, i što će se odavde voditi operacije EBRD u zemljama Zapadnog Balkana, u Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj - objavio je Mali na svom Instagram nalogu, uz fotografiju sa sastanka.
Naveo je da Srbija ima dobru saradnju sa svim međunarodnim finansijskim institucijama, a da sa EBRD sprovodi važne projekte iz oblasti energetike, održive infrastrukture i zaštite životne sredine.
- Saglasili smo i se da su projekti iz oblasti održive energije ključni za rast jedne ekonomije, te da će nam na tome biti naglasak u zajedničkoj saradnji - istakao je on.
BONUS VIDEO: NAJPONOSNIJI NA NAŠU SRBIJU: Ministar Mali sa narodom nosi najveću zastavu
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