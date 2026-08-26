RADILI STE U SRBIJI, PA OTIŠLI U INOSTRANSTVO? Ne gubite staž – evo kako do penzije

GRAĐANI koji su deo radnog veka proveli u Srbiji, a danas rade ili žive u inostranstvu, prilikom odlaska u penziju često se pitaju kako se dokazuje staž ostvaren u Srbiji i ko pribavlja potrebnu dokumentaciju.

Foto: Thomas Lammeyer/Panthermedia/Profimedia

Jedno od takvih pitanja postavio je I. S. iz Salcburga, koji trenutno živi i radi u Austriji, a potrebna mu je potvrda o radnom stažu iz Srbije radi ostvarivanja prava na austrijsku penziju.

Njegovo pitanje glasi:

- Trenutno živim i radim u Austriji, ali mi je potrebna potvrda ili uverenje koliko radnog staža imam u Srbiji radi dobijanja austrijske penzije. Kako mogu da dobijem potvrdu o stažu u Srbiji?

Odgovor nadležnih institucija pokazuje da građani u ovakvim situacijama ne moraju nužno sami da prikupljaju dokumentaciju iz Srbije, jer se podaci između nadležnih institucija dve države razmenjuju po službenoj dužnosti.

Kako se proverava staž ostvaren u Srbiji?

Kada građanin koji je radio u Srbiji i inostranstvu podnese zahtev za ostvarivanje prava na penziju, penzijski fondovi dve države međusobno razmenjuju propisane međunarodne obrasce.

To znači da se provera i potvrđivanje staža ostvarenog u drugoj državi obavljaju kroz službenu komunikaciju nadležnih institucija.

U slučaju Srbije i Austrije, postupak se takođe odvija između nadležnih penzijskih organa.

Kako da dobijete potvrdu o stažu u Srbiji pre odlaska u penziju?

Postoji i situacija kada osiguraniku potvrda o stažu iz Srbije treba pre nego što zvanično podnese zahtev za penziju u Austriji.

U tom slučaju građanin treba da se obrati austrijskom organu socijalnog osiguranja i podnese zahtev za utvrđivanje penzijskog staža ostvarenog u Srbiji

Austrijski penzijski organ zatim taj zahtev po službenoj dužnosti prosleđuje Fondu PIO Srbije, prenosi Biznis Kurir/Glas osiguranika.

Nakon što se utvrde podaci o stažu, potvrda se dostavlja austrijskom organu, ali i samom osiguraniku.

Drugim rečima, građanin ne mora sam da odlazi u Srbiju i pribavlja potvrdu od Fonda PIO ukoliko se postupak pokreće preko nadležnog penzijskog organa u Austriji.

Kako se obračunava penzija ako ste radili u obe države?

Posebno važno pitanje jeste kako se obračunava penzija kada osiguranik ima radni staž i u Srbiji i u drugoj državi.

Kada postoji međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju između dve države, staž ostvaren u obe zemlje može se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na penziju.

To znači da se, kada je to potrebno za ispunjenje uslova, sabira staž navršen u obe države.

Međutim, to ne znači da jedna država isplaćuje penziju za kompletan radni staž ostvaren u obe zemlje.

Svaka država obračunava svoj deo penzije

Iako se staž iz obe države može uzimati u obzir za utvrđivanje ispunjenosti uslova za penziju, iznos penzije određuje se srazmerno stažu osiguranja ostvarenom u svakoj pojedinačnoj državi.

Zato osoba koja je, na primer, deo radnog veka provela u Srbiji, a deo u Austriji, može ostvariti pravo na penziju po osnovu staža u obe države, ali se iznos koji pripada iz jedne države obračunava prema stažu ostvarenim u toj državi.

Rešenje o penziji donosi se nakon što inostrani nosilac osiguranja potvrdi podatke o stažu.

Za građane koji su tokom radnog veka menjali države, najvažnije je zato da znaju da staž ostvaren u Srbiji ne nestaje niti građanin nužno mora sam da pribavlja kompletnu dokumentaciju.

Nadležni penzijski organi država međusobno razmenjuju podatke kroz postupak predviđen međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

(BizPortal)

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