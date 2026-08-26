PARTIZAN BEZ JEDNOG OD NAJBOLJIH I U REVANŠU: "NJegova suspenzija i dalje traje"

Crno-beli protiv Hetafea bez Zubairua

Vladimir Markovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Partizana Saša Ilić potvrdio je, pred revanš meč plej-ofa Lige konferencije protiv Hetafea, da Ibrahim Zubairu neće biti u konkurenciji za sastav crno-belih.

Zubairu je izostavljen iz ekipe već za prvi meč protiv Hetafea u Madridu, koji je Partizan izgubio rezultatom 3:1.

- Suspenzija Zubairua važi i za ovu utakmicu - rekao je Ilić uoči duela sa španskim predstavnikom.

Ilić je tada otkrio da je razlog disciplinske prirode, odnosno kršenje klupskih pravila.

- Zubairu nije konkurisao za sastav jer je prekršio klupsku disciplinu. Kao tolerantna osoba, ipak sam primenio sankciju i nisam ga stavio u tim. To je signal i nekim drugim momcima. Veoma sam tolerantan, ali određeno ponašanje je nedopustivo i Zubairu do daljeg neće biti u konkurenciji za sastav - objasnio je tada Ilić.

Trener crno-belih je posebno naglasio da se klupska disciplina odnosi na dolazak na vreme na treninge, izvršavanje obaveza i poštovanje pravila unutar ekipe. Prema informacijama koje su se pojavile prethodnih dana, Zubairu je u više navrata kasnio na treninge i timske sastanke, mada klub nije javno iznosio sve detalje njegovih prekršaja.

Ilić je tom prilikom pomenuo i Dembu Seka, koji je takođe kasnio na trening, uz poruku da je nekolicina igrača već dobijala toleranciju za slične prekršaje, ali da će ubuduće uslediti strože sankcije.