PARTIZAN BEZ JEDNOG OD NAJBOLJIH I U REVANŠU: "NJegova suspenzija i dalje traje"
Crno-beli protiv Hetafea bez Zubairua
Trener Partizana Saša Ilić potvrdio je, pred revanš meč plej-ofa Lige konferencije protiv Hetafea, da Ibrahim Zubairu neće biti u konkurenciji za sastav crno-belih.
Zubairu je izostavljen iz ekipe već za prvi meč protiv Hetafea u Madridu, koji je Partizan izgubio rezultatom 3:1.
- Suspenzija Zubairua važi i za ovu utakmicu - rekao je Ilić uoči duela sa španskim predstavnikom.
Ilić je tada otkrio da je razlog disciplinske prirode, odnosno kršenje klupskih pravila.
- Zubairu nije konkurisao za sastav jer je prekršio klupsku disciplinu. Kao tolerantna osoba, ipak sam primenio sankciju i nisam ga stavio u tim. To je signal i nekim drugim momcima. Veoma sam tolerantan, ali određeno ponašanje je nedopustivo i Zubairu do daljeg neće biti u konkurenciji za sastav - objasnio je tada Ilić.
Trener crno-belih je posebno naglasio da se klupska disciplina odnosi na dolazak na vreme na treninge, izvršavanje obaveza i poštovanje pravila unutar ekipe. Prema informacijama koje su se pojavile prethodnih dana, Zubairu je u više navrata kasnio na treninge i timske sastanke, mada klub nije javno iznosio sve detalje njegovih prekršaja.
Ilić je tom prilikom pomenuo i Dembu Seka, koji je takođe kasnio na trening, uz poruku da je nekolicina igrača već dobijala toleranciju za slične prekršaje, ali da će ubuduće uslediti strože sankcije.
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