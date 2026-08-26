PUTIN RAZGOVARAO SA PREDSEDNIKOM SIRIJE: Ruski lider potvrdio svoj jasan stav

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsednikom Sirije Ahmedom el Šarom, saopštila je pres-služba Kremlja.

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Dvojica lidera razgovarala su o razvoju odnosa Moskve i Damaska, trenutnom stanju i perspektivama za dalji razvoj rusko-sirijskih odnosa.

Putin je potvrdio principijelni stav o podršci jedinstvu, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Sirije, dodaje se u saopštenju.

Takođe je izražena spremnost za produbljivanje političkog dijaloga i saradnje u trgovinskim, ekonomskim, humanitarnim i drugim oblastima.

Obe strane istakle su značaj Memoranduma o razumevanju potpisanog 9. avgusta u vezi sa reorganizacijom vazduhoplovne baze Hmejmim i logističkog centra Tartus.

(Sputnjik)