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ALARM U DRŽAVI PORED SRBIJE! Kupači pronašli ostatke drona na plaži u poznatom letovalištu, policija blokirala celo područje

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26. 08. 2026. u 11:53

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OLUPINA bespilotne letelice isplivala je na plaži Kabakum u blizini Varne u Bugarskoj. Prijava je stigla posle ponoći, nakon čega su ekipe MUP-a blokirale to područje.

АЛАРМ У ДРЖАВИ ПОРЕД СРБИЈЕ! Купачи пронашли остатке дрона на плажи у познатом летовалишту, полиција блокирала цело подручје

Foto: Printskrin/Jutjub/ BBC News

Na lice mesta stigle su i jedinice Ratne mornarice, koje su utvrdile da je more izbacilo izviđačku ili leteću bespilotnu letelicu (dron), a u njoj nije pronađen eksploziv. Dron je prebačen u vojnu bazu, potvrdilo je Ministarstvo odbrane za bTV.

Bespilotnu letelicu, dugačku oko dva i široku 1,5 metara, otkrili su kupači na plaži, prenosi portal Novinite.

Ovaj slučaj dolazi u trenutku serije incidenata sa bespilotnim letelicama u oblasti Crnog mora i Bugarske tokom proteklih nedelja.

Dana 8. avgusta, dron je ušao u bugarski vazdušni prostor i eksplodirao u blizini Kardama, na oko 100 metara od granice sa Rumunijom. To područje se nalazi i u blizini kompresorske stanice Transbalkanskog gasovoda. U tom incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete.

Prvobitna analiza olupine pokazala je da je verovatno reč o dronu-mamcu tipa "Maja". Iz Ministarstva odbrane su naveli da u ovom trenutku nema osnova za tvrdnju da je incident bio nameran.

Nakon tog događaja, vlasti su pojačale nadzor duž granice i u vazdušnom prostoru. U to područje upućeni su dodatni kapaciteti za radarsko posmatranje, a Bugarska je počela da uvodi i nove antidron sisteme.

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