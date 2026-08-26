SVE VIŠE NAZNAKA ŠTA JE ŠEF CIA RADIO U MOSKVI: Sve miriše na reprizu 2021. godine

ŠEF američke Centralne obaveštajne agencije (CIA), Džon Retklif, doputovao je u Moskvu na nenajavljene razgovore, objavio je CBS, a kasnije potvrdio i Volstrit žurnal

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Kako prenosi Ukrajinska pravda, pozivajući se na pisanje VSŽ-a, ključni razlog ovog iznenadnog puta bila su obaveštajna saznanja SAD da Rusija pokreće rane pripreme za novu vojnu mobilizaciju za rat u Ukrajini, kao i planovi Moskve da „testira odlučnost“ NATO saveza.

Analitičari procenjuju da se Retklif u Moskvi možda sastao i sa samim ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi mu lično uručio direktno upozorenje Vašingtona.

Ovo neodoljivo podseća na novembar 2021. godine, što je ujedno bio i poslednji put da je čelnik CIA lično otputovao u Rusiju. Tada je tadašnji šef agencije Vilijam Berns stigao u Moskvu kako bi na najvišem nivou upozorio Kremlj da su SAD svesne priprema za invaziju punog obima na Ukrajinu.

Retklif je u rusku prestonicu navodno stigao u utorak. Vest o poseti odjeknula je nakon što su na moskovskom aerodromu uočeni transportni avion američkih vazdušnih snaga Boeing C-17A Globemaster III i američka diplomatska kolona vozila.

Podaci sa servisa za praćenje letova Flajt Radar potvrdili su da je avion poleteo iz Rige u 6.50 sati, sleteo u Moskvu oko 8.04, a zatim se vratio u Rigu nešto pre 18 časova.

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Zatražili od Kijeva da obustavi napade

Uoči ovog osetljivog puta, Sjedinjene Američke Države obavestile su Kijev da visoka američka delegacija putuje u Rusiju i zvanično zatražile od Ukrajine da privremeno obustavi napade na rusku teritoriju dok delegacija ne napusti zemlju, otkrio je visoki ukrajinski zvaničnik.

Ni Vašington ni Moskva još nisu zvanično potvrdili detalje i tačan dnevni red sastanaka, ali su direktni razgovori tako visoko pozicioniranih zvaničnika izuzetno retki. Veruje se da je ovo Retklifova prva poseta Rusiji otkako je na čelu CIA, iako je i ranije održavao kontakte sa kolegama iz ruskih obaveštajnih službi.

Osim upozorenja u vezi sa mobilizacijom, stručnjaci poput Džona Formana, bivšeg britanskog vojnog izaslanika u Moskvi, ističu da je tema razgovora mogla biti i „upravljanje eskalacijom“ zbog sumnjivih aktivnosti dronova iznad Nemačke, kao i potencijalno oslobađanje američkih zatvorenika u Rusiji.

Retklif je već imao važnu ulogu u pregovorima o oslobađanju Ksenije Kareline, kao i u velikoj razmeni zatvorenika 2024. godine, kada su oslobođeni novinar Evan Gerškovič i bivši marinac Pol Vilan.

Inače, Retklif je jedan od najviših američkih zvaničnika koji su posetili Rusiju tokom drugog predsedničkog mandata Donalda Trampa. Tramp se prošle godine sastao sa Putinom na samitu na Aljasci, ali taj susret nije doneo značajniji pomak, dok su mirovni pregovori pod vođstvom SAD u međuvremenu zapeli.

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