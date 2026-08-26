BLOKADERSKA RETORIKA SVE BRUTALNIJA: Nove pretnje Vučiću (VIDEO)
NOVE pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pojavile su se na društvenim mrežama.
Uvrede, kletve i otvoreno prizivanje smrti sve češće prate retoriku pojedinaca povezanih sa blokaderskim krugovima.
Slične poruke prethodnih meseci stizale su i na adrese državnih institucija. Gde prestaje politički protest, a počinje otvoreni poziv na nasilje?
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