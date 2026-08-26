Politika

BLOKADERSKA RETORIKA SVE BRUTALNIJA: Nove pretnje Vučiću (VIDEO)

В.Н.

26. 08. 2026. u 10:52

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NOVE pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pojavile su se na društvenim mrežama.

БЛОКАДЕРСКА РЕТОРИКА СВЕ БРУТАЛНИЈА: Нове претње Вучићу (ВИДЕО)

Foto: Jutjub printskrin

Uvrede, kletve i otvoreno prizivanje smrti sve češće prate retoriku pojedinaca povezanih sa blokaderskim krugovima.

Slične poruke prethodnih meseci stizale su i na adrese državnih institucija. Gde prestaje politički protest, a počinje otvoreni poziv na nasilje?

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