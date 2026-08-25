PROPALO NOVO TRAMPOVO OBEĆANJE: Američke sankcije bez željenog efekta

NOVE američke sankcije protiv Irana nisu uspele da proizvedu efekat „šoka i strahopoštovanja“ koji je obećao američki predsednik Donald Tramp, piše Aksios.

AP Photo/Mark Schiefelbein

Portal napominje da su SAD stavile na crnu listu više od 60 organizacija i pojedinaca povezanih sa Iranom.

Ministar finansija SAD Skot Besent izjavio je da su zemljama dati konkretni rokovi za obustavljanje aktivnosti koje je naznačio Vašington. Odbio je da navede imena konkretnih zemalja ili rokova, napominjući da SAD preferiraju da prvo pribegnu „tihoj diplomatiji“.

Naglašava se da će „glavni test“ za kampanju sankcija biti Kina, koja čini približno 90% iranskog izvoza nafte.