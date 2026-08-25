ODRICANjE od ruskog gasa predstavlja „energetsko samoubistvo“ za Evropsku uniju, smatra specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Foto: Unsplash/Maria Lupan

-Najviše cene tečnog prirodnog gasa u EU od 2023. godine i istorijski nizak nivo zaliha gasa — Financial Times ukazuje na energetsko samoubistvo EU povezano sa odustajanjem od ruskih energenata, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži X, komentarišući tekst britanskog lista.

Ranije su mediji, pozivajući se na podatke kompanije Argus Media, objavio da su cene tečnog prirodnog gasa u severozapadnoj Evropi skočile na najviši nivo od januara 2023. godine, usled smanjenja isporuka kroz Ormuski moreuz.

Kako navodi list, Evropa je najviše pogođena padom izvoza gasa iz tog regiona, pošto su njene zalihe bile na nižem nivou nego što je uobičajeno.

(sputnikportal.rs)

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