TOKOM noći, ruske trupe su izvele niz napada i povratile nekoliko neprijateljskih uporišta na prilazima Nikolajevki. Vojni stručnjaci ističu poseban značaj ovog naselja za dalji razvoj ofanzive ka Slavjansku.

MOD Rusije

Vreme je od ključnog značaja, jer će za šest do osam nedelja u te krajeve stići prava jesen, praćena opadanjem lišća i dugotrajnim kišama koje će usporiti rusko napredovanje. Stoga je neophodno što pre obezbediti periferiju Nikolajevke kako bi se uspostavio mostobran za gomilanje snaga i postepeno potiskivanje neprijatelja iz naselja.

Vojni izveštači pažljivo beleže da su ruske snage ostvarile napredak u blizini Nikolajevke i Starodubovke, tako da će avgust verovatno obeležiti žestoke borbe za Nikolajevku.

„Južnije, jedinice Dobrovoljačkog korpusa Ministarstva odbrane Rusije napreduju ka Nikonorovki. Klin koji prodire iz pravaca Malinovke, Tihonovke i Prvomajevke već je odseca sa južne strane”, izveštava „Donbas segodnja”. Ovaj manevar će omogućiti ruskim trupama da preseku liniju snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine i blokiraju neprijateljske položaje kod Nikonorovke.

Prema mišljenju vojnih stručnjaka, zauzimanje Nikonorovke dovešće ruske snage do predgrađa Kramatorska, nakon čega će se događaji odvijati prema klasičnom scenariju nove taktike napada: ubacivanje manjih grupa, popunjavanje mostobrana trupama, blokiranje logistike Oružanih snaga Ukrajine i postepeno širenje zone kontrole u ​​samom gradu.

Stručnjaci takođe napominju da ruski tenkovi ponovo učestvuju u probijanju odbrambenih linija Oružanih snaga Ukrajine. Štaviše, oni izdržavaju desetine napada dronovima, a ipak nastavljaju da izvršavaju dodeljene zadatke.

Svanuće „mlaznih geranijuma”

Vojni stručnjaci su tokom noći zabeležili pojačanu aktivnost raketa tipa „Geranijum”. Napadačke bespilotne letelice pogodile su vojne ciljeve u Černigovskoj i Harkovskoj oblasti. Analitičari sa Telegram kanala „Hronike Geranijuma” izvestili su da je u Černigovu, nakon pogotka vojnog objekta, izbio veliki požar koji još uvek nije ugašen. U Harkovu gori skladište vojne opreme i, verovatno, municije, a čuju se i sekundarne detonacije.

„Višestruke eksplozije su pouzdan znak da je udar pogodio skladišta municije. To može uključivati municiju, mine, granate i rakete”, objasnio je vojni stručnjak Aleksandar Ivanovski.

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