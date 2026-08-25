"VOJVOĐANSKO P": Auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad biće dužine 105 km, sedam petlji, četiri velika rečna prelaza

AUTO-PUT Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, dužine 105 kilometra, povezaće beogradsko naselje Ovča sa Zrenjaninom i Novim Sadom, a u sklopu projekta biće izgrađena četiri velika i četiri mala mosta, 50 različitih objekata, kao i sedam saobraćajnih petlji, a prema rečima direktor Sektora za tehničku pripremu i projektovanje Koridora Srbije Jovana Markovića, deonica je zahtevna jer prolazi kroz zone zaštićenih područja Potamišija i Ritova donjeg Potisja.

Foto: Unsplash/ Robert Calvert

-Prevashodno, ovo je trasa auto-puta koja prolazi kroz ravničarski poljoprivredni kraj Banata i Južne Bačke, počevši od Zrenjanina pa na gore. Ali je jako izazovan zato što prolazi kroz poljoprivredna gazdinstva koja nisu nimalo mala, rekao je Marković.

Marković navodi da se radovi odvijaju po planu.

-U skladu sa potpisanim ugovorom, sa potpisanim aneksima u ugovorima, tako se radovi i odvijaju. I koliko nam eksproprijacija dozvoljava koja se radi u planu i u skladu sa projektom, dodao je Marković.

Kako navodi Dušan Stanković iz stručnog nadzora Koridora Srbije, sama geološka sredina u kojoj se gradi nije previše zahtevna, ali jeste drugačija od ranijih projekata.

-Trenutno radimo u sredini koja je do pre stotinak godina bila pretežno močvarna. Prema dosadašnjim geoistraživanjima nemamo neke previše zahtevne lokacije osim lokacija koje su blizu reka, rekao je Stanković.

Stanković navodi da su najveći izazovi sama organizacija, priprema i materijali.

-Ovde u suštini treba 17 miliona kubika materijala za nasip, jako puno betona, jako puno konstrukcija, sve to treba dovesti, treba organizovati i ugraditi kvalitetno, rekao je Stanković, prenosi RTS.

Pripremni zemljani radovi vidljivi su i kod petlje Ovča, gde će od Beograda počinjati putovanje novim auto-putem, takozvanim "Vojvođansko P", ka Zrenjaninu, a završavati se kod petlje Novi Sad istok.

Auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad gradi se u dve deonice.

Prva je duga 67,6 kilometara od Beograda do Zrenjanina, a druga od Zrenjanina do Novog Sada 37,7 kilometara, a paralelno se izvode radovi na nekomercijalnom putu koji će biti alternativni pravac preko Žablja do Novog Sada.

Pripremni radovi, kako navode, završeni su na 25-30 odsto trase.

Do sada je ugrađeno četiri miliona, od planiranih 17 miliona kubika peska, koji se izvlači iz lokalnih pozajmišta.

Svaki novi put osim što spaja gradove i ljude, skraćuje putovanja, stvara nove mogućnosti za privredni razvoj i unapređenje života.

Novi auto-put u punom profilu sa četiri vozne trake i dve zaustavne, sa pratećim putnim objektima i denivelisanim raskrsnicama, projektovan je za brzinu od 130 kilometara na čas.

Rok za završetak radova je 72 meseca, navodi se.

(Tanjug)

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