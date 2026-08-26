"RAFINERIJA RADI SAD NA 13.000 TONA PRERADE" Đedović: Čekaće se licenca za NIS do poslednjeg momenta, banke traže odborenja od SAD

MINISTARKA energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se do poslednjeg momenta neće znati da li će biti produžena licenca OFAC-a za nastavak rada NIS-a i posle 28. avgusta, kao što je i pre bio slučaj, da je naša strana završila svoje deo posla oko pregovora i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenja od SAD.

FOTO TANJUG/ Ministarstvo rudarstva i energetike/ Nenad Kostić/ bg

"Konkretno, bankarske institucije traže dozvolu od američke administracije da sprovedu svoje korake. Neće da preuzimaju nikakav rizik da oni možda budu tema nekih sekundarnih sankcija", rekla je Đedović Handanović u Uranku na TV K1.

Ona je tako odgovorila na pitanje šta je problem u finansijskoj transakciji ako je ona već dogovorena pošto je Vlada Srbije potpisala Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS) koji će omogućiti da MOL postane većinski vlasnik NIS-a umesto Gaspromnjefta.

Ministarka je rekla da će se i ovog puta za produženje operativne licence za nastavak rada NIS-a čekati foto-finiš.

"Zaista, bez obzira na taj neki foto-finiš dva, tri dana pre isteka roka koji je američki OFAC dao, ima puno posla i puno razgovora, i pregovora, i raznih dešavanja u pozadini koje građani ne vide i ne treba da ih vide. Ono što građane zanima je da li ima dovoljno goriva na pumpama, i ono što je fakat je da, otkad su stupile sankcije, odnosno najavljene i uspostavljene od američkog OFAC-a, to je u januaru 2023, do dana današnjeg, znači kraja avgusta 2024, ničega nije falilo, bez obzira na ogroman broj problema s kojima smo bili suočeni kao zemlja", rekla je Đedović Handanović.

Đedović Handanović je istakla da je Rafinerija u Pančevu podigla nivo prerade sirove nafte na 13.000 tona dnevno, što je najviši nivo u poslednjih godinu dana.

"Rafinerija radi sad na 13.000 tona prerade, to je u poslednjih godinu dana, da kažem, najveći obim prerade, što je jako dobro", naglasila je Đedović Handanović.



(Tanjug)