PLATA OKO 900 EVRA: Ovo je grad u Srbiji gde je prosečna plata porasla 4,5 puta

PROSEČNA plata u Kuršumliji sada iznosi oko 900 evra i povećana je 4,5 puta u odnosu na raniji period, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za više od polovine, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Topličkom okrugu.

foto, d.z.

Vučić je, obilazeći radove na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska Banja, najavio nova ulaganja u putnu infrastrukturu, banjski turizam i privredu ovog dela Srbije.

Prema njegovim rečima, zarada u jednom od lokalnih preduzeća ranije je iznosila 61.720 dinara, što je bilo tek nešto iznad minimalne zarade.

Vučić je najavio da će država pokušati da podstakne novo povećanje plata kroz veći obim posla i narudžbina za Jumko.

- Od sledeće godine minimalac će ići na više od 70.000 dinara. Zamolićemo da se plate još malo podignu, a mi ćemo videti kako da povećamo nivo narudžbina i posla za Jumko - rekao je Vučić.

Dodao je da su gubici lokalnog pogona smanjivani sa 25 miliona na 21 milion, zatim na 12 miliona, a sada na devet miliona dinara.

Za novi put država izdvaja 3,2 miliona evra

Put Rudare, Ljuša, Kuršumlijska Banja biće dug 7,5 kilometara, a država će za njegovu izgradnju izdvojiti ukupno 3,2 miliona evra.

- Mislim da su ovo veliki, gotovo epohalni infrastrukturni radovi za Kuršumliju i srećan sam što ih realizujemo - rekao je Vučić.

Kako je naveo, građani su tražili izgradnju ove saobraćajnice kako bi bio poboljšan pristup Kuršumlijskoj Banji, Rudaru, Merdaru i Kuršumliji.

Očekuje se da će novi put dodatno podstaći razvoj Kuršumlijske Banje, ali i okolnih mesta. Vučić je najavio i gradnju novog hotela u Lukovskoj Banji.

Autoput se nastavlja od avgusta 2027. godine

Nastavak gradnje autoputa prema Beloljinu planiran je za avgust ili septembar 2027. godine, nakon završetka lokacijskih uslova, idejnih rešenja i ostalih neophodnih procedura.

Vučić je naveo da će prvobitni projekat biti proširen kako bi ova saobraćajnica imala puni profil autoputa.

- Nećemo da imamo tri trake, nego hoćemo pravi autoput - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja, dodao je da će se autoput graditi sve do administrativne linije sa Kosovom i Metohijom.

Prema njegovim rečima, ovaj projekat trebalo bi da olakša poslovanje lokalnim privrednicima, poboljša povezanost Topličkog okruga i doprinese razvoju čitavog kraja.

Prokuplje dobija jednu od najmodernijih bolnica u Srbiji

Predsednik Srbije najavio je da će Prokuplje dobiti jednu od najmodernije opremljenih bolnica u zemlji, ali da otvaranje kasni zbog dodatnih radova.

Kako je objasnio, u projektu su prethodno izostavljeni rashladni uređaji, kotlarnica i pristupni put, zbog čega završetak objekta nije realizovan prema prvobitnom planu.

- Bolnica je velelepna i u fantastičnom stanju. Prokuplje će imati bolnicu modernije uređenu i opremljenu čak i od Niškog kliničkog centra - rekao je Vučić.

Tokom obilaska naložio je i da se provere navodi građana kojima, kako tvrde, nije plaćeno zemljište na lokaciji na kojoj je izgrađena fabrika Složenih borbenih sistema. Vučić je poručio da će neizmirene obaveze biti plaćene.

(Blic)