PROMENA PENZIJSKOG SISTEMA U NEMAČKOJ: Sprema se preokret za sve rođene posle 1965. godine

U NEMAČKOJ se razmatra promena penzijskog sistema prema kojoj bi starosna granica za odlazak u penziju bila povezana sa prosečnim životnim vekom. Komisija za penzijsko osiguranje preporučila je da se granica nakon 2031. postepeno povećava, što bi za neke buduće generacije moglo da znači rad i do 70. godine.

Foto: Clynt Garnham Germany / Alamy / Profimedia

Prema predloženom modelu, granica od 70 godina prvi put bi mogla da bude dostignuta 2091. godine. To znači da bi generacija rođena 2021. mogla da bude prva koja bi u redovnu penziju odlazila tek sa navršenih 70 godina, prenosi nemački portal Gegen Harc.

Promene bi prvo osetili rođeni 1965. godine

Prema modelu koji se razmatra, osobe rođene 1965. godine bile bi prva generacija za koju bi starosna granica bila viša od 67 godina. Tačan trenutak odlaska u penziju zavisio bi od budućih propisa.

Za rođene 1964. godine granica bi ostala 67 godina, dok bi se za mlađe generacije postepeno povećavala.

To znači da bi ljudi rođeni tokom osamdesetih i devedesetih godina mogli da računaju na odlazak u redovnu penziju sa 68 ili 69 godina, ukoliko predloženi sistem bude usvojen i očekivani životni vek nastavi da raste.

Predlog predviđa da se produženje životnog veka podeli između rada i penzije. Ako bi prosečan životni vek porastao za godinu dana, od dodatnih 12 meseci oko osam bi bilo dodato radnom veku, dok bi četiri meseca pripala periodu provedenom u penziji.

Demografske promene pritiskaju penzijski sistem

Razlog za predložene promene je demografska situacija u Nemačkoj. Broj ljudi koji godinama prima penziju raste, dok je broj zaposlenih koji uplaćuju doprinose relativno manji.

Produženjem radnog veka povećao bi se period tokom kojeg zaposleni uplaćuju doprinose, a istovremeno bi se smanjilo prosečno vreme korišćenja penzije.

Prema proračunima komisije, povećanje stvarne starosne granice za odlazak u penziju za šest meseci moglo bi da omogući smanjenje stope doprinosa za oko 0,35 do 0,5 procentnih poena.

Vlada još nije donela odluku

Nemačka vlada za sada nije predstavila konkretan predlog zakona kojim bi starosna granica za penzionisanje bila povećana.

Najavljeno je, međutim, da će preporuke komisije biti uzete u obzir prilikom pripreme paketa zakona koji bi trebalo da regulišu budućnost penzijskog sistema.

Prema sadašnjem planu, zakonodavni rad na tim promenama trebalo bi da bude završen do kraja 2026. godine.

(Blic)