SAV ROD PRODAJU UNAPRED: Porodica iz Podravine gaji indijanske banane, kilogram 7,8 evra

PORODICA Mađerić iz prigradskog naselja Reka kod Koprivnice pre osam godina odlučila je da krene u uzgoj indijanskih banana, a iako su svi koji ih poznaju bili pomalo šokirani tim potezom, nisu zažalili što su podigli plantažu tog voća.

Foto: Irina Drazowa-Fischer / Panthermedia / Profimedia

Hteli su, kako kaže Kristinko, da probaju nešto drugačije i netipično za Podravinu, i ujedno su bili među pionirima uzgoja indijanske banane u Hrvatskoj, a godine su pokazale da uz dobar rad dolaze i željeni rezultati.

- Prvo sam u dvorištu posadio dve sadnice i kad sam se uverio da su pogodne i za naše područje, bez imalo dvoumljenja odlučio sam da podignem plantažu na kojoj sad imam 860 stabala. Nije baš sve išlo idealno jer su nam jedno vreme velike probleme pravile voluharice. One su nam uništavale plantažu i već sam bio na rubu živaca i razmišljao da dignem ruke od svega, ali sam onda našao rešenje. Tu je ključnu ulogu odigrala supruga Renata koja je rekla da nema odustajanja. Freziranjem plantaže oterao sam voluharice i više nema problema sa njima - opisao je Kristinko.

Mnogo muke do prve berbe

Da bi se podigla plantaža sa 860 stabala, dodao je, bilo je potrebno uložiti isto novca kao za gradnju kuće, a i tu je našao rešenje jer je sadio seme. Nakon početnih muka i problema, ipak je na parceli uz kuću Mađerićevih nikla plantaža, a krenule su i prve prave berbe.

- Da bi došla u rod, indijanskoj banani potrebno je oko pet godina, a prave berbe kreću od sedme godine. Naš uzgoj je ekološki jer nema štetočina koji joj štete, pa samim tim nema ni ikakvog prskanja. Ono što je zanimljivo kod indijanske banane je i činjenica da joj oprašivač nije pčela, nego muva, jer cvet ima miris na pokvareno meso - opisao je Kristinko za Podravski.

Skoro svako stablo, dodao je, daje plodove različite slasti, pa su došli na ideju da svakom daju ime, ali i postave QR kodove na osnovu kojih vode evidenciju o prinosima.

Zasadili novu plantažu

- U označavanju stabala glavni je sin Mišel, koji je krenuo mojim stopama. Stablima dajemo domaća imena, pa tako imamo Šteficu, Ružicu i slična ženska imena. Naravno da se jedno stablo zove Renata, kao i supruga, a baš se potrefilo da ono daje malo gorče plodove pa se znamo i šaliti na taj račun - istakao je naš sagovornik uz osmeh.

Sin Mišel zadužen je za marketinški deo i prodaju, a da je i on zaluđen uzgojem potvrđuje činjenica da je ove godine i on odlučio da zasadi još jednu plantažu sa 760 sadnica.

- Umesto kukuruza i ostalih kultura koje su karakteristične za naš kraj, mi smo svi zajedno složni da kućni budžet možemo dobro popuniti i uzgojem indijanske banane. Prodaja ide dobro i imamo sad već svoj brend "Inbanana“, i pre same berbe primamo narudžbine kako bismo bili sigurni da ćemo sve što uberemo plasirati na tržište. Otkupa na veliko nema, tako da smo prinuđeni na sopstvenu prodaju, no potražnja je dobra tako da praktično već sad imamo narudžbine za većinu roda koji ćemo ubrati u ovoj sezoni. Činjenica da je potražnja dobra bila je razlog da napravimo novi iskorak i zasadimo još jednu plantažu. U ovoj sezoni naša cena je 7,8 evra po kilogramu i sa njom smo među najpovoljnijima u Hrvatskoj - istakao je Mišel.

Većina kupaca je sa područja Zagreba i Jadrana, a kod nas u Podravini, dodao je, još uvek nema interesovanja za ovo voće koje je prava nutricionistička "bomba“ i ima brojne efekte na zdravlje. Indijanska banana smanjuje nivo šećera i štetnog holesterola u krvi, ima antiparazitno dejstvo, a korisna je i u delovanju protiv kancerogenih ćelija.

Nemaju pravo na podsticaje

- To je definitivno lekovito voće, ali sa njom ne treba preterivati. Dnevno se ne bi smelo pojesti više od tri voćke, jer dobro znamo ako nešto konzumiramo previše, onda to nema efekta. I ukus je dobar, pravi tropski i osvežavajući. Naš plan je, osim plodova, u ponudu uvrstiti i razne proizvode od indijanske banane i trenutno smo sa jednim Virovcem dogovorili da proizvodimo rakiju od nje - rekao nam je Mišel.

Ono što Mađerićima ne ide na ruku je to što ne mogu ostvariti nikakve podsticaje za svoje zasade ili bilo kakvo ulaganje. Indijanska banana nije tipična za naše područje pa samim tim ni Ministarstvo poljoprivrede, ali ni Županija ni grad nemaju podsticaje namenjene uzgajivačima tog voća.

- Nažalost, to je naša realnost. Svi oni koji žele da probaju nešto novo ne nailaze na podršku države i lokalne zajednice. Mi verujemo u našu odluku i bez obzira na to što nismo dobili nikakve podsticaje, očekujemo da će nam naše plantaže doneti zaradu – zaključio je Mišel Mađerić.

(Podravski.hr)