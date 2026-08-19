POSAO NA KRUZERU: Nude se poslovi u kuhinji, restoranima i hotelijerstvu - Ovo je zarada!

AKTUELNI oglasi za rad na evropskim rečnim kruzerima nude poslove u kuhinji, restoranima i hotelijerstvu, uz smeštaj i obroke, a zarada zavisi od pozicije i iskustva.

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Rad na brodu mnogima zvuči kao neobičan način da se zaradi novac i istovremeno obiđu evropski gradovi, a aktuelni oglasi pokazuju da poslova na rečnim kruzerima u Evropi ima i tokom 2026. godine. Traže se radnici u kuhinji, restoranu, hotelijerstvu, recepciji i održavanju, dok se za veliki broj pozicija obezbeđuju smeštaj i obroci.

Za razliku od klasičnog posla u inostranstvu, zaposleni na rečnim kruzerima žive na brodu dok rade, a plovidba ih vodi kroz neke od najpoznatijih evropskih reka, među kojima su Dunav, Rajna, Sena, Rona, Mozel i Majna.

Ko se najviše traži?

Ponuda poslova je prilično široka. Kompanije i regruteri trenutno traže kuvare, pomoćne radnike u kuhinji, konobare, barmene, recepcionere, radnike u domaćinstvu, hotelske menadžere, kao i članove nautičke posade.

Na pojedinim oglasima dostupne su i početničke pozicije. Kompanija Viking, na primer, ima program obuke za kandidate bez prethodnog iskustva u kruzerskoj ili hotelskoj industriji. Obuka traje između dve i pet nedelja, nakon čega kandidat može biti razmatran za posao na rečnom kruzeru. Za te pozicije, međutim, kompanija navodi da kandidati moraju imati pravo rada u Evropskoj uniji.

Smeštaj i hrana ulaze u ponudu

Jedna od najvećih prednosti ovakvih poslova jeste činjenica da zaposleni ne moraju da plaćaju klasičan smeštaj dok su na angažmanu.

Za pojedine aktuelne pozicije navode se obezbeđeni smeštaj i obroci, dok neki oglasi uključuju i dodatne pogodnosti poput prevoza ili avionskih karata. Kod određenih poslova na evropskim rečnim brodovima postoje i rotacije, pa zaposleni nakon nekoliko nedelja rada dobijaju slobodno vreme.

To je posebno interesantno za ljude koji žele da rade u inostranstvu, ali ne žele da deo plate troše na kiriju i svakodnevne troškove hrane.

Plate zavise od posla i iskustva

Zarada nije ista za sve pozicije i zavisi od radnog mesta, iskustva i kompanije.

Prema jednom aktuelnom oglasu za rad na evropskim rečnim kruzerima, plate se kreću od oko 1.200 evra za pomoćne poslove u kuhinji do 3.000 evra za glavnog kuvara. Za konobare i barmene u istom oglasu navedene su zarade od oko 1.500 do 1.800 evra.

Na drugom oglasu, za poziciju kuvara na rečnom kruzeru koji plovi evropskim rekama, navedena je mesečna plata od 3.350 evra.

Kod nekih poslova mogući su i dodatni prihodi kroz napojnice, u zavisnosti od pozicije i sistema kompanije.

Radi se nekoliko meseci, pa sledi duži odmor

Posao na rečnom kruzeru nije klasičan sezonski angažman od nekoliko sati dnevno. Radni periodi mogu biti intenzivni, a ugovori se često sklapaju na više meseci.

Viking, na primer, navodi da članovi posade na njegovim rečnim brodovima rade od šest do deset meseci, nakon čega imaju duži period van sezone.

Kod drugih aktuelnih ponuda postoje i kraće rotacije, poput osam nedelja rada nakon kojih sledi određeni period odmora.

Nije za svakoga: jezik i iskustvo mogu biti važni

Iako postoje i početničke pozicije, za mnoge poslove se traži prethodno iskustvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu ili radu na brodu.

Engleski jezik je često osnovni uslov, dok se za pojedine pozicije traži i nemački ili drugi evropski jezik. Kod nekih oglasa za rad na evropskim rečnim kruzerima traži se i pravo rada u EU, odnosno državljanstvo neke od članica ili odgovarajuća radna dozvola.

Za nautičke pozicije uslovi su još stroži i mogu uključivati odgovarajuće sertifikate, lekarsko uverenje i prethodno iskustvo.

Posao za one koji žele da putuju dok rade

Rečne kruzerske kompanije posluju na velikom broju evropskih ruta, pa zaposleni mogu provesti sezonu ploveći između gradova i država, umesto da svakog dana odlaze na isto radno mesto.

Među kompanijama koje trenutno imaju otvorene pozicije ili karijerne programe nalaze se Viking, Scylla i druge kompanije koje posluju na evropskim rekama. Scylla, recimo, na svom sajtu navodi poslove u kuhinji, hotelijerstvu, kao i nautičkom i tehničkom sektoru.

Ipak, zainteresovani treba pažljivo da provere svaki oglas, jer se uslovi, plata, trajanje ugovora, pravo na rad i pogodnosti razlikuju od kompanije do kompanije.

Za nekoga ko već ima iskustvo u ugostiteljstvu ili hotelijerstvu, ovakav posao može biti način da spoji zaradu sa putovanjem, dok su za početnike mogućnosti nešto ograničenije i uglavnom zavise od konkretnog programa obuke i uslova poslodavca.

(BizPortal)