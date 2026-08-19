Ekonomija

VAŽNO ZA VLASNIKE IMANJA: Jedna "okolnost" može vam doneti bogatstvo, a sigurno da vam ovo niko nije rekao

K. Despotović

19. 08. 2026. u 12:00

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MNOGI građani i ne slute da na sopstvenom imanju kriju malo bogatstvo ili bar ozbiljnu sumu novca.

ВАЖНО ЗА ВЛАСНИКЕ ИМАЊА: Једна околност може вам донети богатство, а сигурно да вам ово нико није рекао

Foto: Evgeny Glyanenko / Alamy / Profimedia

Ako preko vaše njive, dvorišta ili placa prolaze strujne bandere, visokonaponski dalekovodi, gasovodne cevi ili podzemni kablovi, imate potpuno zakonsko pravo da od države i javnih preduzeća naplatite paprenu novčanu odštetu.

Struja i gas na vašoj zemlji: Zašto vam duguju novac?

Decenijama unazad, velika preduzeća postavljala su infrastrukturu na privatnim parcelama širom zemlje. U najvećem broju slučajeva, to je rađeno bez ugovora.

U pravnom sistemu Srbije ova pojava poznata je kao faktička eksproprijacija.

Cifra ide od nekoliko stotina do desetina hiljada evra

Visina naknade koju možete ostvariti zavisi od nekoliko ključnih faktora, a iznosi često prijatno iznenade vlasnike:

Lokacija i vrsta zemljišta: Građevinski placevi u okolini gradova donose drastično više novca od poljoprivrednih njiva.

Površina zaštitnog pojasa: Ne meri se samo sama stuba ili cev, već i kompletan zaštitni pojas oko njih u kom vam je zabranjeno da gradite objekte ili sadite voće.

Gubitak vrednosti imovine: Plac preko koga prolazi visokonaponski dalekovod ili gas pod pritiskom gubi i do 50 odsto tržišne vrednosti, a preduzeće je dužno da vam nadoknadi tu razliku.

Vrhovni sud je zauzeo stav - ovo pravo ne zastareva, što znači da novac možete naplatiti čak i ako je bandera postavljena pre 30 ili 40 godina, pa i ako ste imanje nasledili od roditelja, piše Blic.

Koji su prvi koraci do isplate?

Da biste proverili da li imate pravo na novac i pokrenuli postupak, procedura je prilično jasna:

Provera u katastru: Prvo se uverite da ste u katastru upisani kao vlasnik ili suvlasnik sporne parcele.

Izlazak geometra: Licencirani geometar utvrđuje tačnu površinu vaše zemlje koju je preduzeće zauzelo svojim instalacijama i zaštitnim pojasom.

Pokretanje postupka: Postupak se najčešće rešava pred sudom uz pomoć advokata i sudskih veštaka koji procenjuju tačnu visinu štete.

(BizPortal)

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