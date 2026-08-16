TOKIO GUBI EKONOMSKU TRKU: Tajvan i Južna Koreja prvi put u istoriji pretekli Japan u izvozu

Republika Koreja i Tajvan su u prvoj polovini ove godine po prvi put, i to ubedljivo, pretekli Japan u prihodima ostvarenim od izvoza.

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Japanski ekonomski dnevnik Nikei javlja da je dalekoistočna carevina u prvom šestomesečju ove godine po prvi put u svojoj istoriji ostala iza Republike Koreje i Tajvana po izvoznom rezultatu.

Naime, dok je Japan izvezao robu ukupne vrednosti 384 milijarde dolara, Južna Koreja je upisala sjajan rezultat od 496, a Tajvan ostvario odličnih 416 milijardi dolara izvoza.

Ovde treba reći da Japan trenutno ima populaciju od 123 miliona ljudi, dok Republika Koreja ima 51 milion stanovnika, a Tajvan samo 23 miliona.

Najveći uzročnik je ogroman rast u potražnji za poluprovodnicima (čipovima), čiji su Južna Koreja i Tajvan veliki proizvođači i izvoznici.

Nju priziva revolucija u razvoju veštačke inteligencije, odnosno, trka u izgradnji data centara sa hiljadama čipova koji obavljaju računske operacije za četbotove.

Nosioci južnokorejske moći u proizvodnji čipova, naročito onih memorijskih, su kompanije "Samsung elektroniks" i "SK Hajniks", dok na Tajvanu i uopšte u svetu proizvodnjom grafičkih, odnosno, logičkih čipova dominira kompanija "TSMC".

Japanski ekonomisti ocenjuju da je zaostajanje njihove države u izvozu posledica rada u prethodnih desetak godina, odnosno, sistematskog i agresivnog ulaganja u nove tehnologije koje su sprovela privatna preduzeća i država kod rivala.

Japan i dalje poseduje napredne tehnologije i, naravno, mnoštvo postrojenja u inostranstvu čiji se rezultati ne očituju u navedenim izvoznim statistikama, ali kasni u ulaganju u veštačku inteligenciju i proizvodnju najsofisticiranijih čipova za Južnom Korejom i Tajvanom, pa stoga i izvozni rezultati tih ulaganja kasne.

(RTS)