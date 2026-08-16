NOVA ODLUKA VLADE SRBIJE: Tiče se goriva i naftnih derivata
Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litru.
Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 23. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.
Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litru.
Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 16. avgusta. Odluka je doneta 13.avgusta, a potpisao je prvi potpredsednik Vlade i ministar finanija Siniša Mali.
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