Ekonomija

NOVA ODLUKA VLADE SRBIJE: Tiče se goriva i naftnih derivata

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16. 08. 2026. u 17:09

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Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litru.

НОВА ОДЛУКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ: Тиче се горива и нафтних деривата

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 23. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litru.

Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 16. avgusta. Odluka je doneta 13.avgusta, a potpisao je prvi potpredsednik Vlade i ministar finanija Siniša Mali.

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