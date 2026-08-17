VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU: Smanjenje akciza na gorivo važi do ovog datuma
VLADA Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate za 20 odsto produžava do 23. avgusta, objavljeno je u "Službenom glasniku".
Privremeni iznosi akciza iznosiće 61,24 dinara po litru za olovni benzin, 57,60 dinara za bezolovni benzin i 59,23 dinara po litru za gasna ulja (dizel).
Prethodna odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate važila je do 16. avgusta.
(RTS)
BONUS VIDEO: Blokaderi obeležavaju godinu dana od protesta u Valjevu
Preporučujemo
NOVA ODLUKA VLADE SRBIJE: Tiče se goriva i naftnih derivata
16. 08. 2026. u 17:09
GORIVO OSTAJE JEFTINIJE: Vlada produžila smanjenje akciza
16. 08. 2026. u 08:45
PAKAO NA NEMAČKIM PUMPAMA! Gorivo probilo psihološku granicu
12. 08. 2026. u 11:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)