Ekonomija

VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU: Smanjenje akciza na gorivo važi do ovog datuma

В.Н.

17. 08. 2026. u 08:41

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VLADA Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate za 20 odsto produžava do 23. avgusta, objavljeno je u "Službenom glasniku".

ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ: Смањење акциза на гориво важи до овог датума

Foto: Johann Hinrichs / Alamy / Profimedia

Privremeni iznosi akciza iznosiće 61,24 dinara po litru za olovni benzin, 57,60 dinara za bezolovni benzin i 59,23 dinara po litru za gasna ulja (dizel).

Prethodna odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate važila je do 16. avgusta.

(RTS)

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