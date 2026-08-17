KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, tenisa i bejzbola.
Ponedeljak
20.00 Novi Pazar - Vojvodina |1-3&||1-3 (1.90)
1.05 Pitsburg pirati - Detroit tajgers 2 (1.82)
Ukupna kvota: 4.91
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
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