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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

17. 08. 2026. u 10:00

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, tenisa i bejzbola.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Tanjug/AP Photo/Denis Poroy

Ponedeljak

20.00 Novi Pazar - Vojvodina |1-3&||1-3 (1.90)

1.00 A. Zverev - T. Atmane hendikep setova 1 (-1.5) (1.42)
1.05 Pitsburg pirati - Detroit tajgers 2 (1.82)

Ukupna kvota: 4.91

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