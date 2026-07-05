"BATOČINA IMA POSEBAN ZNAČAJ ZA RAZVOJ" Mali: Zbog toga je važno da se nastave ulaganja
PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je da Batočina ima poseban značaj za saobraćajni, privredni i ukupni razvoj Šumadije i da je zbog toga važno da se nastave ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove i privredu.
Mali je istakao da se Batočina nalazi na raskršću puteva i da predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije.
"Ova opština se nalazi na raskršću puteva i predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije. Smeštena uz Koridor 10 i u dolini Lepenice, danas ima poseban značaj za saobraćajni, privredni i ukupni razvoj ovog dela naše zemlje", naveo je on na Instagramu nakon skupa građana koji je održan u Batočini.
Naglasio je da cilj mora da bude da mladi vide svoju budućnost u svom mestu, da imaju priliku za zaposlenje, obrazovanje i kvalitetan život.
"Danas, kada govorimo o razvoju Srbije, govorimo i o razvoju Batočine. Zbog toga je važno da nastavimo ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove i privredu. Naš cilj mora biti da mladi vide svoju budućnost ovde u svom mestu, da imaju priliku za zaposlenje, obrazovanje i kvalitetan život", istakao je Mali.
Posebno je istakao značaj saobraćajne povezanosti i dodao da dobri putevi ne znače samo brži dolazak od jednog mesta do drugog, već znače i nove investicije, veći broj radnih mesta, bolju povezanost sela i gradova i ravnomerniji razvoj čitave Srbije, kao i da Batočina ima potencijal da bude jedan od nosilaca razvoja Šumadijskog okruga.
"Pred nama je još mnogo posla, ali verujem da zajedničkim radom možemo da ostvarimo velike rezultate. Potrebni su nam sloga, odgovornost i posvećenost ciljevima koji su važni za sve građane - bolji životni standard, jača privreda, kvalitetnije obrazovanje i sigurnija budućnost. Neka Batočina nastavi da raste, da se razvija i bude ponos Šumadije i Srbije. Predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, nastavićemo da gradimo još bolju i lepšu Srbiju, Šumadiju, Batočinu. Živela Batočina! Živela Šumadija! Živela Srbija!", objavio je Mali.
(Tanjug)
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