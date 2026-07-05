"OSMEH VOJVODINE" ZA OSMEHE VOJVOĐANA: Predsednik obišao radove na deonici brze saobraćajnice od Bačkog Brega do Kljajićeva

DEONICA od Bačkog Brega do Kljajićeva, u dužini od 34,1 kilometar kao deo brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" trebalo bi da bude završena do juna 2028, poručio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je obišao radove kod Bezdana.

Tanjug

On je rekao da će "Smajli" od Bačkog Brega do Srpske Crnje biti dugačak 185,5 kilometara, kao i da se radi projekat do Srbobrana i zatražio od izvođača, azerbejdžanske kompanije "Azvirt", da do Vidovdana za dve godine završe ovu deonicu, a Bački Breg - Sombor u dužini od 22,7 kilometara do aprila 2028.

On je naglasio da je veoma važno da se što pre uradi deo do Kljajićeva zbog građana u tom



delu zemlje:

- Uradićemo deonicu Kljajićevo - Bački Breg, dakle od ogromnog značaja za sve i moramo odmah da se pripremamo za dalje od Kljajićeva ka Kuli, Vrbasu i Srbobranu i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, Novog Bečeja, Novog Miloševa, Bočara, prema Kikindi -rekao je Vučić i napomenuo da će cela saobraćajnica biti završena u narednih četiri, pet godina.

- Deonica Bački Breg - Sombor nam mnogo znači za Sombor, za odlazak i u Mađarsku i u Beč i gde god hoćete. Ali nam smisao dobija sve kada uradimo ovo do Kljajićeva, jer tada dobijaju mnogo i Beograd i Novi Sad.

Objasnio je da će "Osmeh Vojvodine" povezivati ljude i mesta, ali da je od životnog



Naveo je da se mora završiti i rehabilitacija magistralnog puta od Sombora do Kule od

14 kilometara, jer je to obećano građanima. Predsednik je dodao da će kada bude završen i auto-put Beograd - Zrenjanin i Zrenjanin - Novi Sad, sve glavne saobraćajnice u Vojvodini suštinski biti rešene. Vučić je naglasio da gas, struja i dobri putevi privlače investitore koji daju život mestima u Srbiji, kao i da država ne samo da gradi nove saobraćajnice već ulaže i 500 miliona evra u održavanje auto-puteva.

- Investitori daju život nekom mestu. Oni vam svojim porezima finansiraju i grad,

opštinu. Oni vam finansiraju plate zbog kojih ljudi mogu da odu u grad, u kafanu, u restoran, da potroše novac u bioskopu, u pozorištu... To su mnogo važne stvari i zato to radimo - rekao je Vučić.

Govoreći o ekonomskoj situaciji na severu Srbije, on je ukazao da je u Somboru 2012.

prosečna plata bila 330 evra, a da je sada 864 evra i dodao da je potrebno da se dovede

veliki investitor u Sombor:

- To je najvažnija stvar za Sombor. I kriv sam i za Sombor i za Požarevac i za još

neka mesta. Borio sam se, borio, a uvek bi našli nešto što im je bliže nekim stvarima.

Kada je reč o putevima na severu zemlje, predsednik Vučić je naglasio da su putevi,

sve od Bajmoka pa prema Mišićevu dobri i da je sve urađeno pre dve do četiri godine.

- I ovo što je "Vojput" radio, ovaj severni krak što smoradili, to je odlično i prvi put da je dobro održavano. Ne znam da li ste vi primetili,ali hoću time da se pohvalim. Ranije je bilo kad uđete iz neke druge zemlje u Srbiju da se stidite. Sad na ponos, gde god da uđete. Videli ste, kako se zove ova devojčica što je pobedila iz Bugarske na "Evroviziji", Dara. Videli ste da ona hvali puteve u Srbiji, da kaže: "Ja kad uđem u Srbiju, ja sam spasena" - naveo je Vučić.

Naglasio je da se sada, kada se ulazi iz zemalja Evropske unije u Srbiju, ulazi na

mnogo bolje puteve i dodao da država ulaže 500 miliona evra u održavanje, i iz pravca Hrvatske, Bugarske, Severne Makedonije.

On je ocenio da su auto-putevi u Srbiji sada kao piste i da je rupu poslednji put

video pre pet godina. Vučić je rekao i da mu je želja da uradi železničku prugu od Pančeva preko Zrenjanina, a koja će spojiti i Kikindu, Suboticu, Sombor i Bogojevo, ističući da je to važna pruga zbog budućnosti Vojvodine i graničnog prelaza i luke u Bogojevu:

- Ono o čemu i dalje maštam, a ljudi u Vladi kažu da je nemoguće u ovom trenutku, ali

videćemo, to je pruga od Pančeva preko Zrenjanina. Naravno, onda se pravi i poseban krak ka Vrbasu, da biste mogli da izađete na vrbasku železničku stanicu, jer tu idete i ka Beogradu i ka Budimpešti.

Kada je reč o drugim infrastrukturnim radovima, Vučić je rekao da je Dunavski koridor, čiji će se jedan deo završiti u septembru, važan za Veliko Gradište, Golubac, Požarevac...

- Ostaje sa Turcima da otvorimo Sremska Rača - Kuzmin, tih 19,5 kilometara. Takođe, mora da se uradi i most na Moravi. To nam je najvažnije zbog Kostolca, Požarevca, Petrovca, Selakovca, Batuše - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je "Osmeh Vojvodine" najznačajniji infrastrukturni projekat u istoriji Pokrajine, Vučić je kazao da jeste, uz brzu prugu do Subotice koja je gotovo iste kilometraže. Dodao je da je "Smajli" nešto poput Moravskog koridora u Šumadiji i centralnoj Srbiji. Istakao je da je zadovoljan time koliko je puteva do sada urađeno.

- Još nisam sasvim zadovoljan putevima u srednjem i južnom Banatu, i sasvim u severnom, ali svim drugim jesam. Pogledajte šta smo sad u Šidu uradili od puteva kad

smo bili, pa tome se nisu ni nadali, da budem iskren - rekao je Vučić.