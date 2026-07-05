"UMEMO MI DA IGRAMO RUŽAN FUDBAL": Mbape se oglasio nakon mučenja Francuske na Svetskom prvenstvu
KILIJAN Mbape nastavio je da ispisuje istoriju Svetskog prvenstva, bio je najzapaženiji u pobedi Francuske nad Paragvajem (1:0).
Jedini strelac bio je Kilijan Mbape, on je golom sa penala u 70. minutu stigao do 19. pogotka na Svetskim prvenstvima u isto toliko odigranih mečeva.
Još impresivniji je podatak da je Mbape od Svetskog prvenstva 2018. godine postigao 11 golova u nokaut fazi Mundijala, više nego čitave reprezentacije Brazila (10), Engleske (10), Portugala (9) i Španije (4) u istom periodu.
- Znamo kako da igramo i ružan fudbal. Mislili su da ćemo izaći na teren u odelima i da ćemo igrati "gospodski", ali bili smo spremni. I pored svega, bili smo bolji od njih. To je njihov stil igre – ne postoji ispravan ili pogrešan način da se igra fudbal. Pokušali su tako da nas pobede, ali smo na kraju mi slavili - rekao je Mbape posle utakmice.
Francuska je do pobede nad Paragvajem stigla u veoma teškim uslovima.
Na početku utakmice izmereno je 38,3 stepena Celzijusa, što ovaj duel svrstava među najtoplije u istoriji Mundijala.
Rekord i dalje drži meč Republike Irske i Meksika na Mundijalu 1994. godine u Floridi, kada je temperatura iznosila 43 stepena.
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