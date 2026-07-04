U VREME RUČKA! Organizatori Vimbldona odredili tremin meča Novak Đoković-Roman Safijulin!
Srpski teniser igraće svoj četvrti meč protiv ruskog asa.
Novak Đoković igraće u osmini finala Vimbldona protiv 132. tenisera sveta Romana Safijulina, a sada je poznato i kada će na teren.
Sedmostruki šampion trećeg grend slema otvara program na Centralnom terenu u nedelju od 14.30 časova. Biće to šansa da srpski as pošalje nekad velikog rivala Švajcarca Rodžera Federera u "zaborav" i upiše rekordnu 106. pobedu na Vimbldonu.
Rekorder po broju slem titula (24) i iskusni Rus su do sada igrali tri međusobna duela i sva tri je dobio Novak Đoković. Tačnije, Safijulin nije uspeo da uzme Srbinu ni gem, a poslednji meč su odigrali 2024. godine u Šangaju.
Safijulin je već napravio dve senzacije u Londonu, pošto je u prvom kolu izbacio sunarodnika i 12. nosioca Andreja Rubljova, dok je u prethodnoj rundi eliminisao još jednog favorita Brazilca Žoaa Fonseku.
Podsetimo, Novak Đoković bio bolji od Artura Rinderkneša posle borbe u četiri seta i slavio rezultatom 3:1. Na premijeri je istim skorom eliminisao Kineza Jibing Vua.
Prema projekovanom žrebu, Novak bi u četvrtfinalu mogao na Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, u polufinalu na Janika Sinera i u finalu na Aleksandra Zvereva.
BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi
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