Ekonomija

OVI GRAĐANI IMAJU PRAVO NA 20.000 DINARA: Evo ko ima pravo na bespovratna sredstva

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04. 07. 2026. u 16:25

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PREDVIĐENA su i dodatna sredstva

ОВИ ГРАЂАНИ ИМАЈУ ПРАВО НА 20.000 ДИНАРА: Ево ко има право на бесповратна средства

Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

Podrška porodicama sa novorođenom decom jedan je od prioriteta Opštine Kovačica. Na svečanosti održanoj u Domu kulture „3. oktobar“, 76 porodica dobilo je jednokratnu novčanu pomoć i dečja kolica.

Dom kulture „3. oktobar“ u Kovačici bio je ispunjen dečjim osmesima i radošću roditelja na svečanosti organizovanoj povodom dodele pomoći porodicama sa novorođenom decom.

Tom prilikom, 76 porodica sa teritorije opštine primilo je jednokratnu novčanu pomoć i dečja kolica, koje im je uručio predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički. Ovom merom lokalna samouprava nastavlja da pruža konkretnu podršku roditeljima i ulaže u budućnost najmlađih sugrađana.

Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dete u opštini Kovačica iznosi 20.000 dinara, dok su za rođenje blizanaca, trojki i četvorki predviđena i dodatna sredstva. Lokalna samouprava ističe da je cilj ovih mera da olakša prve mesece roditeljstva i pruži konkretnu podršku porodicama koje se odluče na proširenje porodice.

U Opštini Kovačica poručuju da će i ubuduće nastaviti sa merama koje podstiču natalitet i pružaju podršku porodicama sa decom, kako bi roditeljima olakšali prve korake u odrastanju njihovih najmlađih članova.

(RTV Pančevo)

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