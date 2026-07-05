BLOKADERI UDARILI NA DOKTORA MILIĆA: Ojadio Medijanu! Evo gde su završile pare iz budžeta

Kleli su se blokaderi u Dragana Milića, međutim sada se situacija menja.

Foto: Printskrin

Naim Leo Beširi na Iksu je osuo paljbu po doktoru Miliću, optuživši da da je ojadio nišku opštinu Medijana.

Foto: Printskrin

"Što se tiče opozicionog doktora iz Niša, imao bih šta da kažem posle analize trošenja para iz budžeta opštine Medijana. Dodao bih i da je navodno platio više desetina hiljada evra, pazi sad, za poslavu slave odeljenja bolnice zbog kojeg je postao poznat po svom radu", piše Beširi.

Nije teško zaključiti kako bi se i ostali blokaderi ponašali ako bi se primakli budžetu, ojadili bi i celu zemlju, a ne jednu opštinu.

Ludi letnji ples pic.twitter.com/5OQLwBwIbi — Martina Rakanjel (@karabinjera) July 4, 2026

(Alo)