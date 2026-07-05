BLOKADERI UDARILI NA DOKTORA MILIĆA: Ojadio Medijanu! Evo gde su završile pare iz budžeta
Kleli su se blokaderi u Dragana Milića, međutim sada se situacija menja.
Naim Leo Beširi na Iksu je osuo paljbu po doktoru Miliću, optuživši da da je ojadio nišku opštinu Medijana.
"Što se tiče opozicionog doktora iz Niša, imao bih šta da kažem posle analize trošenja para iz budžeta opštine Medijana. Dodao bih i da je navodno platio više desetina hiljada evra, pazi sad, za poslavu slave odeljenja bolnice zbog kojeg je postao poznat po svom radu", piše Beširi.
Nije teško zaključiti kako bi se i ostali blokaderi ponašali ako bi se primakli budžetu, ojadili bi i celu zemlju, a ne jednu opštinu.
(Alo)
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