Politika

BLOKADERI UDARILI NA DOKTORA MILIĆA: Ojadio Medijanu! Evo gde su završile pare iz budžeta

В.Н.

05. 07. 2026. u 10:15

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Kleli su se blokaderi u Dragana Milića, međutim sada se situacija menja.

БЛОКАДЕРИ УДАРИЛИ НА ДОКТОРА МИЛИЋА: Ојадио Медијану! Ево где су завршиле паре из буџета

Foto: Printskrin

Naim Leo Beširi na Iksu je osuo paljbu po doktoru Miliću, optuživši da da je ojadio nišku opštinu Medijana.

Foto: Printskrin

 

"Što se tiče opozicionog doktora iz Niša, imao bih šta da kažem posle analize trošenja para iz budžeta opštine Medijana. Dodao bih i da je navodno platio više desetina hiljada evra, pazi sad, za poslavu slave odeljenja bolnice zbog kojeg je postao poznat po svom radu", piše Beširi.

Nije teško zaključiti kako bi se i ostali blokaderi ponašali ako bi se primakli budžetu, ojadili bi i celu zemlju, a ne jednu opštinu.

(Alo)

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