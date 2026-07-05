GUŽVE NA GRADINI VEĆE NEGO NA PREŠEVU: Kolonama nema kraja

VOZAČIMA se savetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno.

Foto: Printskrin AMSS

Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima, uz moguća duža zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Horgoš

Svaka nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja, navodi AMSS.

Gradina

Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno.

Preševo

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.