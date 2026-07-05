Politika

BIVŠA STRANAČKA KOLEGINICA NAPALA MILJUŠA: Ne postoji ni jedna tema oko koje se blokaderi neće međusobno pobiti

Novosti online

05. 07. 2026. u 09:57

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Ana Stevanović, dojučerašnja članica Predsedništva Stranke slobode i pravde, oglasila se povodom najave Đilasovog potrčka Branka Miljuša da će, po preuzimanju vlasti, zatvarati medije koji mu nisu po volju.

БИВША СТРАНАЧКА КОЛЕГИНИЦА НАПАЛА МИЉУША: Не постоји ни једна тема око које се блокадери неће међусобно побити

Foto: Printskrin Youtube/ NOVA S

Podsećamo, Miljuš se juče putem zvaničnog naloga SSP oglasio na društvenoj mreži X i najavio zatvaranje Pinka i Informera. Na ovo su reagovali korisnici društvenih mreža, ukazujući na to da bi povratak bivše vlasti značio i povratak u mračnu prošlost:

"Samo Branko Miljuš nemoj da nam najavljuje medijski mrak i gašenje medija, pokazao je već u praksi kako bi ih on gasio!", stoji u objavi.

Ana Stevanović reagovala je iz drugačijeg ugla, podsećajući na to kako je Miljuš nekada govorio a kako zbori sada:

Foto: Printskrin

"Sarađivao godinama sa ĐV u tabloidima svesno trujući javnost i medijski prostor. Cerio se kada su osobe od integriteta predlagale da se u program stranke stavi kažnjavanje i medija koji su godinama kršile etički kodeks novinara. A sad on kao priča o gašenju i tobožnjem planu...", stoji u objavi Stevanovićeve.

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