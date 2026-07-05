BIVŠA STRANAČKA KOLEGINICA NAPALA MILJUŠA: Ne postoji ni jedna tema oko koje se blokaderi neće međusobno pobiti
Ana Stevanović, dojučerašnja članica Predsedništva Stranke slobode i pravde, oglasila se povodom najave Đilasovog potrčka Branka Miljuša da će, po preuzimanju vlasti, zatvarati medije koji mu nisu po volju.
Podsećamo, Miljuš se juče putem zvaničnog naloga SSP oglasio na društvenoj mreži X i najavio zatvaranje Pinka i Informera. Na ovo su reagovali korisnici društvenih mreža, ukazujući na to da bi povratak bivše vlasti značio i povratak u mračnu prošlost:
"Samo Branko Miljuš nemoj da nam najavljuje medijski mrak i gašenje medija, pokazao je već u praksi kako bi ih on gasio!", stoji u objavi.
Ana Stevanović reagovala je iz drugačijeg ugla, podsećajući na to kako je Miljuš nekada govorio a kako zbori sada:
"Sarađivao godinama sa ĐV u tabloidima svesno trujući javnost i medijski prostor. Cerio se kada su osobe od integriteta predlagale da se u program stranke stavi kažnjavanje i medija koji su godinama kršile etički kodeks novinara. A sad on kao priča o gašenju i tobožnjem planu...", stoji u objavi Stevanovićeve.
Preporučujemo
VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Nećemo dati Novi Sad blokaderima!
05. 07. 2026. u 19:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)