POVRATAK U NORMALU: Cene nafte na nivou od pre rata u Iranu
CENE nafte porasle su danas blago, pri čemu se nafta Brent kretala na nivou od oko 72 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 69 dolara, što je blizu nivoa koji su poslednji put zabeleženi pre izbijanja sukoba na Bliskom istoku krajem februara.
Do toga je došlo pošto se komercijalni pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz postepeno normalizuje zahvaljujući napretku u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, preneo je Trejding ekonomiks.
Izvoz sirove nafte iz Saudijske Arabije vratio se na oko 90 odsto nivoa pre početka sukoba, jer sve veći broj tankera bezbedno prolazi kroz ovaj strateški važan pomorski prolaz, što ukazuje na postepenu normalizaciju regionalnog snabdevanja naftom.
Ujedinjeni Arapski Emirati su, takođe, obnovili izvoz nafte na nivoe pre sukoba koristeći tankere koji prolaze kroz Ormuski moreuz bez privlačenja posebne pažnje, kao i naftovod koji zaobilazi ovu usku pomorsku tačku, prenosi Tanjug.
Istovremeno, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da pregovori sa Iranom napreduju dobro, nakon što su posrednici iz Katara i Pakistana u sredu u Dohi odvojeno razgovarali sa američkim i iranskim zvaničnicima.
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