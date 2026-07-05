PUKAO MU FILM: Golman Paragvaja gađao Mbapea jer nije hteo da se rukuje sa njim
Mučila se Francuska sa Paragvajom, ali je uspela da obezbedi plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva i to golom Kilijana Mbapea u 70. minutu sa "bele tačke".
Francuzi su kivni zbog sudijskog kriterijuma Uzbekistanca Ilgiza Tantaševa, koji je vicešampionima sveta triput pokazao žuti karton, a Paragvajcima nijedan.
Ipak, najružnija scena viđena je tik posle sudijskog zvižduka kad je golman Paragvaja Orlando Hil pružio ruku Mbapeu, koji ga je ignorisao, pa je revoltirani čuvar mreže San Lorenca pogodio Realovog asa loptom u leđa.
„Hteo sam da se rukujemo, ali me je ignorisao, zbog čega sam se izgubio - pojasnio je 26-godišnjak rođen u San Lorencu, a potom se izvinio Mbapeu.
Francuzi su uspeli da izbegnu produžetke, penale i, što je najvažnije, sudbinu Nemačke, a Mbape je priznao da su favoriti bili prinuđeni da se prilagode zbog čvrste igre autsajdera.
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