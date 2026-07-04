KAKAV ŠAMAR U HJUSTONU! Domaćin izbačen sa Svetskog prvenstva! Ovo je heroj dana! (VIDEO)

Fudbalska selekcija Maroka plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, jer je u Hjustonu savladala Kanadu rezultatom 3:0 (1:0).

AP Photo/Ashley Landis

Junak trijumfa bio je fudbaler španske Đirone, Azedin Unaki, dvostruki strelac, koji je golovima srušio nade jednog od domaćina da mogu do novog podviga i plasmana među osam najboljih na planeti. Tačku na slavlje stavio je Rahimi u sudijskoj nadoknadi vremena.

Nasuprot Kanadi, Marokanci su nastavili ka „odbrani“ 4. mesta sa prethodnog Mundijala, a sledeći rival biće im bolji iz meča Francuska–Paragvaj koji se sastaju od 23 časa.

Ni nalik četvrte ekipe na planeti nisu bili afrički reprezentativci, koji su do odmora jedva uputili jedan šut ka golmanu domaćih Krepu. Uprkos tome, u nastavku su zablistali i do nogu potukli Kanađane, kojima za utehu ostaje da su prvi put u istoriji stigli do nokaut faze na šampionatima sveta.

AP Photo/David J. Phillip

S druge strane, „zemlja Javorovog lista“ je blistala do odmora. Na muke je stavljala Jasina Bonoa, koji je u prvih deset minuta bio na ogromnim iskušenjima.

Najpre je centaršut Stefana Eustakija izbacio, a onda odbranio šut Džonatana Dejvida koji se našao ispred njega u istom napadu. Zatim je ponovo kapiten Kanađana ubacio iz kornera, pa je golman Al Hilala morao da „boksuje“ loptu.

Tek u 15. minutu, Maroko je prvi put prešao centar, ali samo sedam minuta kasnije doživeo težak udarac. Najbolji igrač i strelac afričke selekcije Ismail Saibari povredio se, pa je nova akvizicija minhenskog Bajerna morao da ustupi mesto Sofijanu Rahimiju.

AP Photo/Karen Warren

Veću pažnju do odlaska na poluvreme izazvao je engleski sudija Majkl Oliver, koji je podelio čak šest žutih kartona: dva domaćim igračima i četiri Afrikancima.

Čim je počelo drugo poluvreme, gost je stigao do prednosti! Igrao se 50. minut kada je De Fužerol oborio s leđa El Ajnauija. Loptu je uzeo kapiten Ašraf Hakimi i kratkim pasom asistirao Azedinu Unahiju, a heroj celog Maroka preciznim udarcem po zemlji sa distance primorao golmana Krepa da vadi loptu iz mreže – 0:1.

Preuzeli su gosti od tog trenutka incijativu, držali loptu u svom posedu i kontrolisali rezultat, ne dozvolivši Kanađanima da uopšte zaprete Jasminu Bonou.

AP Photo/David J. Phillip

Koliko je Hakimi doprineo golu odluke, toliko je mogao da košta Marokance njegov kiks iz 67. minuta, kada je „kratko“ vratio loptu svom golmanu Jasminu Bonou, pa je rezervista Larin brutalno faulirao golmana gostiju, koji je ipak sprečio da se njegova mreža zatrese. Tom prilikom se „jedinica“ saudijskog Al Hilala i povredila, ali je na sreću afričke selekcije nastavio utakmicu.

AP Photo/Eric Smith

Sve dileme oko pobednika rešio je drugim golom Azedin Unaki, koji je iz kontre u 82. minutu pogodio za ogromnu radost Marokanaca, vođstvo od 2:0 i plasman među osam najboljih u SAD, Meksiku i Kanadi, koja će u nastavku Svetskog prvenstva biti samo gledalac.

AP Photo/David J. Phillip

Mogao je Maroko i do trećeg gola u finišu utakmice, međutim, posle šuta Rahimija glavom isprečila se prečka, koja je nakratko sačuvala Kanađane ubedljivijeg poraza.

Tačku na ubedljiv trijumf stavio je rezervista Rahimi u poslednjim sekundama! Zamenio je povređenog Saibarija, a onda uradio "njegov posao" i pogodio za na kraju siguran trijumf i plasman u četvrtfinale Mundijala - 0:3.

OSMINA FINALA SVETSKOG PRVENSTVA

KANADA - MAROKO 0:3 (0:0)

STRELCI: Unahi 50. 82, Rahimi 90+8. STADION: Enerdži u Hjustonu. SUDIJA: Majkl Oliver (Engleska). ŽUTI KARTONI: Larea, Dejvid, De Fužerol, Larin - Halhal, Hakimi, Ounahi, El Kanus.

KANADA: Krepo - Džonston, De Fužerol, Bombito, Larea (79. Šafelburg)- Bjukenan (90. Nelson), Sigur (90. Osorio), Eustakio, Ahmed (79. P. Dejvid) - Dž. Dejvid, Oluvaseji (63. Larin).

MAROKO: Bono - Mazraui, Halhal, Diop (87. Sadane), Hakimi - El Ajnaui, Buadi (63. Ambrabat)- El Kanus (63. Talbi), Unahi (87. El Murabet), Dijaz - Saibari (22. Rahimi).

TOK UTAKMICE

DRUGO POLUVREME

Kraj meča! Maroko je u četvrtfinalu!

90+8. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Rahimi stavlja tačku za konačnih 3:0! Deklasirana je Kanada!

90+1. minut - Nelson i Osorio su zamenili Bjukenona i Sigura.

90. minut - Još osam minuta sudijske nadoknade vremena!

87. minut - Izašli su Diop i dvostruki strelac Unahi, na terenu su Sadane i El Murabet.

86. minut - PREČKA! Rahimi je tukao glavom, ali se isprečila gornja konstrukcija gola, mogao je Maroko do trećeg pogotka!

82. minut - GOOOOOOOOOOL!!! Maroko vodi 2:0, novi drugi pogodak Azedina Unakija iz kontre gostiju, kojim rešava sve dileme!!

79. minut - Kakva odbrana Bonoa, posle šuta Bjukenona! Korner za Eustakija.

Dvostruka promena u Kanadi: Larea i Ahmed izlaze, Šafelburg i Promis Dejvid su na terenu.

AP Photo/Ashley Landis

77. minut - Izveo je slobodnjak Džonatan Dejvid, ali veoma neprecizno je prebacio i "živi zid" i prečku. Ostaje na tri postignuta gola.

76. minut - Aut za Kanađane, ali je Ambrabat odlično reagovao. Potom slobodan udarac posle faula nad Eustakiom, napravio ga je upravo Ambrabat. Tražili su domaći penal, ali samo su dobili prekršaj ispred ivice šesnaesterca.

67. minut - GREŠKA HAKIMIJA! Teška povreda Bonoa, pošto ga je "pokupio" Larin, jer mu je loše loptu vratio Hakimi u šesnaestercu. Tek što je ušao dobio je karton, a ide se na novu trominutnu pauzu za osveženje.

63. minut - Dvostruka promena u Maroku: Talbi i Ambrabat su na terenu, izašli su El Kanus i Buadi, tim redosledom. Larin je zamenio Oluvaseija kod Kanade.

60. minut - Pao je Bjukenon u kaznenom prostru, posle duela sa Rahimijem, tražili su penal Kanađani, ali ništa od toga. Prethodno je dosuđen ofsajd.

56. minut - Imali su Marokanci kontru, ali nije donela reultat.

54. minut - Rahimi je bio u prodoru, samo korner za četvrti tim planete. Mnogo bolji Maroko u nastavku utakmice!

AP Photo/David J. Phillip

50. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Unaki je strelac vodi Marokooooo!! Vratio je loptu kratko kapiten afričke selekcije za Unahija koji je šutem po zemlji naterao Krepa na kapitulaciju - 0:1!

49. minut - Novi žuti karton, upravo za De Fužerola koji je s leđa oborio El Ajnauija. Slobodan udarac iskosa izvešće Hakimi.

48. minut - Oluvaseji je bio u šesnaestercu Maroka, samo korner za domaću selekciju. Eustakio je kratko odigrao za Bjukenona, centaršut u šesnaesterac koji je De Fužerol očajno zahvatio.

AP Photo/Karen Warren

46. minut - Krenulo je drugo poluvreme na Enerdži stadionu! Bez promena u oba tima.

Uskoro počinje odlučujućih 45 minuta u Hjustonu!

PRVO POLUVREME

Završeno je prvo poluvreme!

45+5. minut - Novi žuti karton za Marokance, dobio je Bilal El Kanus.

45. minut - Još šest minuta sudijske nadoknade vremena.

43. minut - Opet žuti karton pokazuje Englez, sada je opomenut Džonatan Dejvid, zaustavio je Brahima Dijaza rukama. Razmahao se Oliver kartonima, u njegovoj beležnici našao se i Azedin Unahi.

39. minut - KOŠKANjE HAKIMIJA I LAREE! Evo malo vatre na terenu, kapiten Ašraf Hakimi i Larea su bili u duelu, došlo je do obostranog guranja, svi igrači su uleteli da ih razdvajaju, ali je nastala gužva, koju je sudija Majkl Oliver rešio žutim kartonima za vinovnike incidenta, Hakimija i Lareu.

Foto: AP Photo/Eric Gay

Slab tempo za meč osmine finala Mundijala, kao da kod obe ekipe vlada ogroman oprez. Naročito kod Maroka, koji ništa nije prikazao.

33. minut - Kanađani izvode aut, pa potom korner kapiten Stefan Eustakio. De Fužerol je faulirao Buadija u napadu, lopta za Marokance.

28. minut - Evo prvog šuta Marokanaca na gol Kanade, brani Krepo pokušaj Rahimija, tek što je ušao umesto Saibarija.

23. minut - Idemo na prvu trominutnu pauzu za osveženje.

22. minut - Težak peh za Maroko, najbolji fudbaler mora da izađe, ulazi Sofijan Rahimi.

AP Photo/David J. Phillip

Saibari se žali na povredu, iluzorno je govoriti koliki bi izlazak novog napadača Bajerna iz Minhena predstavljao udarac za Maroko!

Foto: AP Photo/Eric Gay

19. minut - Oliver pokazuje prvi žuti karton na meču, dobio ga je Reduan Halhal, zbog faula nad Oluvasejiem, napadačem Viljareala.

AP Photo/Karen Warren

18. minut - Evo i četvrtog kornera za Kanadu. Izblokiran Džonston posle udarca glavom.

AP Photo/Eric Smith

15. minut - Uspeli su fudbaleri Maroka prvi put danas da pređu na polovinu rivala.

Marokanci su prinuđeni da se brane, iako su slovili za blage favorite pre meča!

10. minut - KAKVA PRILIKA: "ZICER" JE IMAO DOMAĆIN! Oluvasei je bio sam ispred Bona, mogao pogrešio je El Ajnauji, ali je Bono padom u noge uspeo fantastičnom intervencijom da ostane nesavladan!

5. minut - ŠANSA ZA KANADU! Prvi korner na meču imala je Kanada, Eustahio je centrirao, Bono izbacio. Sada je Dejvid bio ispred golmana Maroka, koji je opet sjajno reagovao i odbranio, poslavši loptu u novi udarac iz ugla. Opet Eustahio, ali sada Marokanski defanzivci mnogo sigurniji. Ipak, treći uzastopni korner za domaćina. Još jednom je Bono bio primoran da "boksuje".

1. minut - Počela je prva utakmica osminer finala, napadom Kanade, brzo izgubljenim posedom.

AP Photo/Ashley Landis

PRE MEČA

18.55 - Uskoro počinje utakmica u Teksasu! Intoniraju se himne.

AP Photo/Eric Smith

18.21 - Osim već pomenutog duela sa SP u Kataru, Kanada i Maroko su imali još samo jedan međusobni okršaj u prošlosti. To se dogodilo pre tačno deceniju, tačnije 2016. godine, ali u prijateljskoj utakmici, gde su Afrikanci bili ubedljivi sa 4:0.

AP Photo/Eric Smith

Inače, pre četiri godine na Mundijalu, trijumf "Lavovima Atlasa" doneli su Hakim Zijeh i Jusuf El Nesiri, čast Kanađana spasio je autogolom Najef Agero.

18.06 - Izašli su sastavi za večerašnji duel, nema iznenađenja.

AP Photo/Eric Gay

17.58 - Marokanci su na prethodnom Mundijalu zauzeli četvrto mesto, pošto su poraženi od Hrvatske u borbi za medalju. Kanada je u istoj F grupi, gde su bili i Marokanci, završili kao poslednji bez bodova, iza već pomenutih "vatrenih" i Belgijanaca.

UVOD

Osminu finala na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku otvaraju jedan od domaćina i trećeplasirana selekcija sa prethodnog Mundijala.

Photo: AP Photo/Karen Warren

Upravo su ove dve reprezentacije prvi put u istoriji odmerile snagu u Kataru 2022. godine. Bilo je to u grupnoj fazi, kada je afrički tim slavio sa 2:1, a i večeras važi za blagog favorita, po igrama koje je prikazao.

AP Photo/Karen Warren

Marokanci su treći put zaredom na šampionatima sveta stigli do nokaut faze, zbog čega žele da pomere granicu i dođu bar do finala, budući da su na prethodnom bili četvrtoplasirani. Posao će im biti znatno otežan, jer ih u četvrtfinalu čeka pobednik meča Francuska - Paragvaj, u kojem su "trikolori" apsolutni favoriti.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum

Kanađani nemaju šta da izgube. Izabranici Džesija Marša su samim plasmanom među 16 najboljih reprezentacija na planeti, napravili epski podvig, pa im svaki naredni uspeh ispisuje još zlatnije stranice ove generacije.

Selekcija "zemlje javorovog lista" takmičenje u grupi B počela je remijem protiv BiH (1:1), dok je u drugoj rundi deklasirala Katar sa 6:0. Ni poraz u poslednjem trećem kolu od Švajcarske nije ih osujetio da dođu do istorijske nokaut faze. Tamo ih je čekala Južna Afrika, koju su u šesnaestini finala izbacili golom u samom finišu Stefana Eustakija, u drugom minutu sudijske nadoknade vremena (1:0).

Photo: AP Photo/Andre Penner

S druge strane, Marokanci su Mundijal u grupi C otvorili takođe nerešenim rezultatom protiv Brazila (1:1). Usledila je minimalna pobeda nad Škotskom (1:0) i ubedljiva u poslednjoj trećoj rundi nad Haitijem (4:2). Veliko iznenađenje priredila je afrička selekcija u šesnaestini finala izbacivši Holandiju na penale 4-2, pošto u 120 minuta nije bilo pobednika (1:1).

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