OSTALI I BEZ AVANTURE I BEZ PARA: Prevara na sajtovima za upoznavanje

NEKOLIKO klikova na privlačnom sajtu za upoznavanje na kojem se nudi strast bez obaveza i vrela zabava, mnoge usamljene i radoznale potrošače umesto do ljubavi odvelo je u klopku visokoorganizovane sajber-prevare. Sa druge strane nema stvarnih partnera i partnerki već ih dočekuju lažni profili. Kada korisnici shvate da od obećane i ponuđene usluge nema ništa, i pokušaju da izađu iz začaranog kruga stalnog obnavljanja pretplate i skidanja novca sa računa, već je kasno.

Tošo Borković

Posle pokušaja da se iščlane sa sajta upadaju u novu, još opasniju zamku. Tada počinju da stižu ucenjivački mejlovi navodnih advokata, i dobijaju fakture uvećane za troškove opomene i advokatske takse, koji se kreću od 50 do 300 evra uz pretnju da će iznos rasti ako se ne plati u roku od nekoliko dana. I Srbija je na meti ove prevarne šeme koja godinama hara Evropskom unijom. Iza svega stoji organizovana mreža fantomskih i paravan-firmi registrovanih u EU, koje zarađuju na lakovernim klijentima i na stidu žrtve koja se plaši da će porodica da sazna za njihove internet aktivnosti. Dok stvarne kompanije služe kao platforma za skidanje novca sa kartica, lažne kancelarije obavljaju prljav deo posla - agresivnim ucenama i blefiranjem prinudnom naplatom uteruju strah u kosti.

Udruženje potrošača "Efektiva" alarmiralo je javnost nakon što su im se obratili građani koji su se upecali na primamljivu reklamu. Kako navodi Jovan Ristić, pravnik u ovoj organizaciji, žrtve su uglavnom mlađi muškarci, koji im se stidljivo obraćaju. Javio im se i otac jednog oštećenog mladića, jer je bio zabrinut kada je video pretnje advokatske kancelarije.

- Zloupotrebljavaju ime jedne advokatske kancelarije iz Nemačke. Dakle, predstavljaju se kao strani advokati, a pismo je napisano na srpskom, koriste alate veštačke inteligencije za prevođenje, dok su sve adrese na nemačkom jeziku. Traže da naplate novac za članstvo i advokatske troškove - navodi za "Novosti" Ristić. - U pitanju je prevara, ljudi ne treba da nasedaju. Ne treba da plaćaju ništa, niti da se upuštaju u raspravu, treba da prekinu komunikaciju. Nikako ne treba da daju podatke o sebi, posebno ne one o svom bankovnom računu i sa svoje kartice. Ukoliko su to uradili, treba da blokiraju karticu.

Navodi i primer jednog momka koji im se ranije obratio, a bio je uplašen kada je dobio preteće pismo navodnog advokata. Dao im je sve podatke sa kartice i oni su mu skidali novac. Bio je ubeđen da advokatska kancelarija sprovodi postupak prinudne naplate, i trebalo je vremena da mu objasne da se radi o prevari.

Izađite u grad BITI usamnjen nije greh - kaže Jovan Ristić iz "Efektive". - Ali, umesto da upadate u zamku reklama za prevarantske sajtove koji vam obećavaju brz način da dođete do partnera ili partnerke, možda je ipak bolje izaći u grad i upoznati nekoga uživo.

- Većina shvati da se navukla na reklamu i da na sajtu neće naći nikakve vruće partnerke, odnosno partnere za jednu noć, već uglavnom lažne profile. Onda otkazuju članarinu ili naprosto prestanu da je plaćaju. I tada se javljaju advokati koji traže da se plati dug i njihovi troškove - navodi Ristić. - Iako ti sajtovi imaju ili mogu imati domen ".rs", to i dalje ne znači da iza tih sajtova stoji firma registrovana u Srbiji. U konkretnom slučaju, reč je o firmi iz Švajcarske, a imali smo i slučajeve sa firmama iz Britanije i njih nema ih u Agenciji za privredne registre.

Kako objašnjava, advokati koji se javljaju korisnicima ne postoje, već samo koriste imena postojećih advokata. Inače, strani advokati, čak i da su stvarni, nemaju pravo na prinudnu naplatu u Srbiju.

U EU hiljade žrtava EVROPSKI potrošački centri širom EU već godinama upozoravaju građane na ovu vrstu prevare koja se na Zapadu zvanično klasifikuje kao "prevare sa naplatom dugova od sajtova za upoznavanje". Njihovi podaci pokazuju da hiljade građana Holandije, Nemačke, Danske i Švedske upadaju u takozvanu nevoljnu pretplatu na ovim sajtovima. Kada žrtve otkažu članstvo, prevaru preuzimaju partnerske pravne firme i kreću pretnje. Za razliku od Srbije, gde su u igri lažni advokati, iza prevarantskih sajtova u EU stoje stvarne, agresivne agencije za naplatu potraživanja koje rade na ivici zakona. Ipak, kako objašljavaju evropski potrošački centri, u pitanju je samo visokotehnološki blef. Stvarne advokatske kancelarije šalju agresivna pisma računajući na strah i stid korisnika, ali nikada ne pokreću sudske postupke jer znaju da bi na sudu njihovi prevarantski ugovori i lažni profili odmah pali u vodu. Direktor danskog udruženja potrošača Lars Arent u javnim nastupima ističe da sajtovi namerno koriste taktike zastrašivanja - Korisnici bivaju uvučeni u dugotrajno članstvo sa sajtovima sa kojih je nemoguće raskinuti ugovor, a koji potom koriste pretnje. Sajtovi iskorišćavaju stid korisnika koji ne žele da iko sazna da su bili na platformama za odrasle, i na račun tog stidljivog ćutanja zarađuju milione. Na evropskim ograncima pravnih platformi poput JustAnswerEurope, stotine građana iz Velike Britanije, Holandije i Nemačke svakodnevno traže pomoć od advokata zbog pretećih pisama koja im stižu od nemačkih advokata.