NEMAČKI PVO VREDAN 90 MILIONA EVRA PODBACIO U UKRAJINI? "Ovo je katastrfoa"

Protivvazdušni sistem Skynex nemačkog proizvođača Rheinmetall, predstavljen kao efikasno rešenje protiv ruskih dronova, pa čak i krstarećih raketa, možda je u borbenim uslovima podbacio u odnosu na najavljene performanse.

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Protivvazdušni sistem Skynex nemačkog proizvođača Rheinmetall, predstavljen kao efikasno rešenje protiv ruskih dronova, pa čak i krstarećih raketa, možda je u borbenim uslovima podbacio u odnosu na najavljene performanse.

Nemački magazin Stern objavio je izveštaj, pozivajući se na internu procenu ukrajinske vojske, koji dovodi u pitanje efikasnost sistema na osnovu jednog zabeleženog incidenta, piše Defense Express.

Prema pisanju Sterna, incident se dogodio 1. aprila ove godine tokom ruskog napada na industrijsko postrojenje na zapadu Ukrajine. U izveštaju se navodi da je baterija sistema Skynex imala više tehničkih kvarova i da nije uspela da presretne nadolazeći dron.

Tehnički kvarovi tokom napada

Postrojenje su, kako se navodi, branile dve baterije Skynexa, koje su se sastojale od osam topovskih modula kalibra 35 milimetara, dva radara X-TAR3D i dva komandna mesta. Njihov raspored trebalo je da obezbedi preklapanje vatrene moći, tako da svaku metu unutar zaštićene zone mogu da gađaju najmanje dva topa.

Tokom napada, radari su otkrili dve bespilotne letelice na udaljenosti od oko 20 kilometara. Jedan dron ušao je u zonu dejstva dva topovska modula, ali je ispaljen samo jedan neuspešan hitac.

Letelica je potom pogodila infrastrukturu neimenovane kompanije i eksplodirala.

U ukrajinskoj proceni, kako je prenosi Stern, neuspešno presretanje pripisuje se kombinaciji tehničkih kvarova i problema sa praćenjem cilja. Navodno su tri od osam topovskih modula postala neoperativna u roku od nekoliko minuta zbog hidrauličkih problema, kvara na radaru za praćenje i zastoja pri punjenju municije.

Zbog toga su samo dva od osam topova mogla pouzdano da prate metu.

U izveštaju se, prema magazinu, zaključuje da je Skynex pokazao „nisku tehničku operativnu spremnost“, da je radio „izuzetno nepouzdano“ i da nije ispunio specifikacije koje je naveo proizvođač.

Stern citira i očevica incidenta koji je izjavio: „Ovo je katastrofa. To se nikada nije smelo dogoditi.“

Rheinmetall tvrdi da je sistem efikasan

Iz Rheinmetalla su odbili da komentarišu ono što su opisali kao specifične operativne podatke, pozivajući se na bezbednosne razloge.

Istovremeno, kompanija je poručila da je Skynex „pokazao izuzetnu efikasnost u Ukrajini“, dodajući da je takvu ocenu dobila upravo od ukrajinske strane.

Stern je takođe citirao neimenovanog zvaničnika nemačke vlade koji smatra da je raspoređeno premalo sistema Skynex da bi se mogli donositi konačni zaključci o njihovoj ukupnoj efikasnosti.

Zvaničnik je dodao i da je incidentu mogla da doprinese greška operatera.

Ako izveštaj tačno opisuje događaj, neuspeh dve moderne baterije Skynexa da presretnu jedan ili dva drona zbog tehničkih problema izaziva ozbiljnu zabrinutost, posebno imajući u vidu da se vrednost jednog sistema Skynex procenjuje na oko 90 miliona evra.

Jedan slučaj nije dovoljan za konačnu ocenu

Budući da se Skynex, koji je u ukrajinskoj službi navodno od 2023. godine, primarno promoviše kao veoma efikasan sistem za borbu protiv bespilotnih letelica, potvrda navedenih nedostataka direktno bi uticala na njegovu glavnu namenu.

To bi takođe moglo da dovede u pitanje i povezani sistem Skyranger 35, koji koristi isti koncept topa od 35 milimetara i čije se uvođenje u službu u Ukrajini takođe očekuje.

Ovo ne bi bio prvi put da je neki zapadni sistem protivvazdušne odbrane u borbi navodno pokazao drugačije rezultate od onih najavljenih u marketinškim kampanjama, kao što je bio slučaj sa sistemom SAMP/T, čija je efikasnost protiv balističkih projektila bila predmet rasprava.

S druge strane, važno je napomenuti da se objavljene informacije zasnivaju na samo jednom zabeleženom slučaju, što nije dovoljno za donošenje opštih zaključaka o efikasnosti sistema.

Moguće je da su ishodu doprineli i problemi sa održavanjem ili dostupnošću rezervnih delova, o čemu nema informacija.

Takođe, širi članak u Sternu zauzima izrazito kritičan stav prema Rheinmetallu i izvan priče o Skynexu, što može uticati na način na koji su informacije predstavljene.

Bez pristupa originalnim ukrajinskim dokumentima, tvrdnje je nemoguće nezavisno proveriti. Ako interna ukrajinska procena zaista postoji, takve povratne informacije verovatno su namenjene proizvođaču kako bi identifikovao i otklonio nedostatke.