FOLKSVAGEN PRED PRODAJOM KINEZIMA? Velika kriza drma nemačkog giganta
PREMA rečima vodećih ekonomskih stručnjaka evropska automobilska industrija se suočava sa istorijskim preokretom i da bi kineskim proizvođačima, koji su najveća konkurencija, trebalo omogućiti pristup evropskom tržištu, ali pod uslovom da svoja vozila proizvode na tlu Evrope.
„Folksvagen će verovatno kupiti kineski proizvođač automobila. Možda BYD“, rekao je predsednik Kilskog instituta za svetsku ekonomiju (IfW) Moric Šularik u intervjuu za „Ziddojče cajtung“.
Pozadina ove izjave su stalni problemi u Folksvagenu. Kompanija se bori sa padom profita, slabljenjem prodaje i strogim programom smanjenja troškova.
Prema izveštajima medija, trenutno se razmatraju mere štednje koje bi mogle uticati na čak 100.000 radnih mesta. Nekoliko drugih nemačkih fabrika su takođe u fazi preispitivanja. Sam Folksvagen još nije komentarisao izveštaje, ali je više puta naglašavao da njegov trenutni poslovni model dostiže svoje granice u uslovima globalne konkurencije.
Pritisak iz Kine je posebno intenzivan. Prema podacima Kineskog udruženja proizvođača automobila (CAAM), Kina je sada najveći svetski izvoznik automobila, pretekavši Japan.
Proizvođači poput BYD-a, Geely-ja i Chery-ja brzo osvajaju tržišni udeo u Evropi – prvenstveno sa električnim automobilima po konkurentnim cenama.
„Tradicionalni model izvoza automobila izumire“, rekao je ekonomski istoričar Nil Ferguson i dodao da se evropski proizvođači moraju pripremiti za fundamentalnu strukturnu transformaciju.
Šularik, međutim, vidi mogućnosti za Evropu i kaže da bi Kini trebalo da se omogući pristup evropskom tržištu, ali samo pod uslovom da se vozila takođe proizvode u Evropi.
„Evropi je potrebna tehnološka autonomija u ključnim oblastima“, tvrdi ekonomista.
Samo kroz investicije u buduće tehnologije može se sprečiti da evropska industrija dalje gubi pozicije u konkurenciji između SAD i Kine. Njegova izjava o mogućem preuzimanju Folksvagena je eksplicitno zamišljena kao predviđanje – trenutno nema konkretnih planova ili pregovora s tim u vezi.
(nitnews.at)
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