VIDIKOVAC NA KABLARU BIĆE NAJLEPŠA ATRAKCIJA Vučić: Biće koristi za ljude u okolini
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Vidikovac na Kablaru uskoro da se otvori i da će to biti jedna od najlepših atrakcija u Srbiji od koje će koristi imati čitav Ovčarsko-kablaski predeo.
- To će sad da se otvori i to će biti jedna od najlepših atrakcija, jedan od najlepših vidikovaca, jedno od predivnih mesta u Srbiji. Mnogo koristi za ljude u okolini Čačka, u čitavom Ovčarsko-kablarskom delu, mnogo koristi. Mnogo će lakše i bolje da žive i od turizma i od ugostiteljstva i od svega drugog. Verujem da će ljudi bukvalno da hitaju i da žele da vide i uvere se koliko je Srbija prelepa zemlja. Verujem da će hitati to da vide, pošto je to sat vremena od Beograda - rekao je Vučić.
Preporučujemo
VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Nećemo dati Novi Sad blokaderima!
05. 07. 2026. u 19:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)