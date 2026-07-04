VIDIKOVAC NA KABLARU BIĆE NAJLEPŠA ATRAKCIJA Vučić: Biće koristi za ljude u okolini

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Vidikovac na Kablaru uskoro da se otvori i da će to biti jedna od najlepših atrakcija u Srbiji od koje će koristi imati čitav Ovčarsko-kablaski predeo.

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- To će sad da se otvori i to će biti jedna od najlepših atrakcija, jedan od najlepših vidikovaca, jedno od predivnih mesta u Srbiji. Mnogo koristi za ljude u okolini Čačka, u čitavom Ovčarsko-kablarskom delu, mnogo koristi. Mnogo će lakše i bolje da žive i od turizma i od ugostiteljstva i od svega drugog. Verujem da će ljudi bukvalno da hitaju i da žele da vide i uvere se koliko je Srbija prelepa zemlja. Verujem da će hitati to da vide, pošto je to sat vremena od Beograda - rekao je Vučić.