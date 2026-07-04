Politika

VIDIKOVAC NA KABLARU BIĆE NAJLEPŠA ATRAKCIJA Vučić: Biće koristi za ljude u okolini

V.N.

04. 07. 2026. u 12:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Vidikovac na Kablaru uskoro da se otvori i da će to biti jedna od najlepših atrakcija u Srbiji od koje će koristi imati čitav Ovčarsko-kablaski predeo.

ВИДИКОВАЦ НА КАБЛАРУ БИЋЕ НАЈЛЕПША АТРАКЦИЈА Вучић: Биће користи за људе у околини

Foto RINA

 - To će sad da se otvori i to će biti jedna od najlepših atrakcija, jedan od najlepših vidikovaca, jedno od predivnih mesta u Srbiji. Mnogo koristi za ljude u okolini Čačka, u čitavom Ovčarsko-kablarskom delu, mnogo koristi. Mnogo će lakše i bolje da žive i od turizma i od ugostiteljstva i od svega drugog. Verujem da će ljudi bukvalno da hitaju i da žele da vide i uvere se koliko je Srbija prelepa zemlja. Verujem da će hitati to da vide, pošto je to sat vremena od Beograda - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke