MBAPE JUNAK FRANCUSKE: "Trikolori" se mučili, pa slomili otpor Paragvaja za četvrtfinale Mundijala (FOTO/VIDEO)

NIJE Francuska blistala, ali je uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva pošto je pobedila Paragvaj sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP/Derik Hamilton

Ponovo je junak "trikolora" bio Kilijan Mbape koji je jedini gol na utakmici postigao u 70. minutu sa bele tačke. Bio je ovo njegov sedmi pogodak na Mundijalu, čime se izjednačio na vrhu liste najboljih strelaca sa Lionelom Mesijem.

Izabranici Didijea Dešana jesu bili bolji rival, ali mučili su se da probiju bedem koji je ispred gola Orlanda Hila postavila južnoamerička selekcija.

U prvom poluvremenu je posed lopte bio 81-19% u korist Francuske, izveli su čak sedam kornera, no nijednom nisu ozbiljno zapretili. Uglavnom su to bili udarci iz daljine i nijedan nije završio tamo gde su želeli fudbaleri vicešampiona planete.

Selektor evropske reprezentacije je u 61. minutu na teren poslao Dezirea Duea i to se ispostavilo kao odličan potez. Upravo je on iznudio penal koji je realizovao Mbape.

Rezultat je do kraja meč ostao nepromenjen, a mogao je da bude, ali je Hil u nadokadni zaustavio dva neverovatnoa pokušaja Mbapea, pa su Paragvajci morali da se pomire sa tim da je Mundijal 2026 za njih završen, ali mogu da budu ponosni dokle su stigli.

Francuska će u četvrtfinalu igrati protiv Maroka.

Paragvaj - Francuska 0:1 (0:0)

Stadion: "Linkoln Finenšl Fild" (Filadelfija). Gledalaca: 68.324. Sudija: Ilgiz Tantašev (Uzbekistan). Strelac: Mbape 70 pen (Francuska).

Paragvaj (5-4-1): Hil - Kaseres, Velaskez, G. Gomez (od 71. Maurisio), Alderete (od 58. Kanale), Alonso - D. Gomez, Kubas, Galarza, Almiron (od 71. Avalos) - Ensiso (od 61. Kabaljero).

Francuska (4-2-3-1): Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Kone, Rabio - Dembele (od 84. Šerki), Olise, Barkola (od 61. Due) - Mbape.

Drugo poluvreme: Paragvaj - Francuska 0:1

90+11' - Kraj utakmice!

90+7' - Kakve dve odbrane Hila. Zaustavio je dva sjajna udarca Mbapea. Iz ovih situacija je fudbaler Real Madrida obično nepogrešiv.

90+1' - Utakmica je produžena čak 10 minuta.

90' - Maurisio je probao iz daljine da savlada Manjana, ali golman Milana je bio priseban i nije imao problema da zaustavi ovaj pokušaj.

89' - Novi pokušaj kapitena "trikolora" i ponovo se istakao Hil. Golman Paragvaja je sprečio Mbapea da se osami na čeli liste najboljih strelaca na Mundijalu.

70' - GOOOL! Francuska je povela. Kilijan Mbape je namestio loptu na belu tačku i poslao je loptu u jedno a loptu u drugu stranu.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke

68' - PENAL! Ušao je Dezire Due u igru i uneo je živost. Uspeo je fudbaler PSŽ-a da iznudi penal za "trikolore". Njega je faulirao Dijego Gomez.

55' - Šta je odbranio Orlando Hil. Raspalio je po lopti Kone, golman San Lorenca se sjajno bacio i uspeo je da je izbaci u korner.

51' - Paragvaj je izveo prvi korner na meču. Dobar je bio centrašut, no oprezan je bio Manjan i izboksovao je loptu. Neverovatno da Mbape nije bolje reagovao. Sjajno ga je golman "trikolora" uposlio, kapiten je loše primio loptu i dozvolio je jednom protivničkom igraču da interveniše i spreči ga da šutira.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke

48' - Francuzi uglavom pokušavaju iz daljine, ali nisu precizni. Ovoga puta je loptu preko gola poslao Adrijen Rabio.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Paragvaj - Francuska 0:0

45+3' - Završeno je prvo poluvreme utakmice osmine finala Mundijala koja se igra u Filadelfiji.

45' - Prvo poluvreme je produženo tri minuta.

39' - Dobar pokušaj Dembelea. Uneo je loptu u sredinu, šutirao je levom nogom, ali je lopta otišla pored stative.

36' - Udarac je oprobao i Žil Kunde. Tukao je fudbaler Barselone slabijom levom nogom i nije bilo problema za Hila da interveniše.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

32' - Ovo je bilo najopasnije što su u dosadašnjem toku susreta uradili izabrnici Didijea Dešana. Mbape je ostao zamalo kratak i nije uspeo glavom da zahvati loptu.

31' - Sigurno je da se "trikolori" nisu nadali da posle pola sata fudbala neće stvoriti nijednu pravu priliku. Ipak, Paragvajci odlično stoje na terenu.

22' - Iz daljine je probao Kone, ali je njegov pokušaj bio izblokiran. Francuzi nisu zapretili ni posle trećeg kornera.

19' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je Bredli Barkola. Neoprezno je faulirao Kasesresa i ispravno je postupio sudija Ilgiz Tantašev.

12' - Francuska igra bolje, uglavnom je lopta na polovini južnoameričke selekcije, no za sad ozbiljnih prilika nema.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke

7' - "Trikolori" su izveli prvi korner, ali igrači Paragvaja su dobro reagovali, pa nije bilo opasnosti po Hila.

1' - Počela je utakmica. Sa centra su krenuli fudbaleri Francuske.

Sastavi:

Paragvaj (5-4-1): Hil - Kaseres, Velaskez, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Kubas, Galarza, Almiron - Ensiso.

Francuska (4-2-3-1): Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Kone, Rabio - Dembele, Olise, Barkola - Mbape.

Uoči meča:

"Trikolori" su do sad na Mundijalu 2026 pokazali najviše i veliku senzaciju bi predstavljala njihova eliminacija.

Ipak, južnoamerička reprezentacija je već pokazala da zna da režira čuda. Jedno tako se dogodilo u šesnaestini finala kad su posle boljeg izvođenja penala iz takmičenja eliminisali Nemačku.

Francuska i Paragvaj imaju istoriju rivalstva. Pet puta su odmerili snage i evropska selekcija je slavila tri puta, a dva puta je bilo nerešeno.

Poslednji put su igrali prijateljsku utakmicu 2017. godine kad su "trikolori" slavili sa ubedljivih 5:0.

Podsetimo, pobednik ovog susreta će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Markoa. Afrička selekcija je ranije danas pobedila Kanadu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“