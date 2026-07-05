Politika

U HRVATSKOJ SVE GORI OD USTAŠLUKA I PRETNJI SRBIMA: Ispisane jezive poruke, gde je sad Picula? (FOTO/VIDEO)

Novosti online

05. 07. 2026. u 09:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZVESTILAC Evropskog parlamenta, Tonino Picula, pametuje Srbiji o ljudskim pravima i "demokraciji", a u njegovoj EU Hrvatskoj juče sve gori od ustašluka i pretnji Srbima!

У ХРВАТСКОЈ СВЕ ГОРИ ОД УСТАШЛУКА И ПРЕТЊИ СРБИМА: Исписане језиве поруке, где је сад Пицула? (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printksrin

U okolini Zadra juče osvanule pretnje srbima novom Olujom, ispisano ustaško slovo "U" i poruke zločincu Ante Paveliću.

U srpskom povratničkom mestu Biljane Donje kod Zadra tokom protekle noći osvanuli su grafiti mržnje kojima se veliča ustaški režim i povezuje sa etničkim čišćenjem Srba u akciji "Oluja".

Foto: Printksrin

Grafiti su ispisani na saobraćajnim znacima na ulasku i izlasku iz Biljana Donjih, kao i na odloženim traktorskim gumama.

U mestu Biljane Donje, koje je administrativno u sastavu grada Benkovca, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 90 odsto Srba i 10 odsto Hrvata.

Foto: Printksrin

Sinoć u Zaprešiću na koncertu Tompsona, sve se orilo od "Za dom spremni", a na sceni bila istaknuta digitalna šahovnica sa prvim, NDH, belim poljem!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke