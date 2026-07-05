U HRVATSKOJ SVE GORI OD USTAŠLUKA I PRETNJI SRBIMA: Ispisane jezive poruke, gde je sad Picula? (FOTO/VIDEO)
IZVESTILAC Evropskog parlamenta, Tonino Picula, pametuje Srbiji o ljudskim pravima i "demokraciji", a u njegovoj EU Hrvatskoj juče sve gori od ustašluka i pretnji Srbima!
U okolini Zadra juče osvanule pretnje srbima novom Olujom, ispisano ustaško slovo "U" i poruke zločincu Ante Paveliću.
U srpskom povratničkom mestu Biljane Donje kod Zadra tokom protekle noći osvanuli su grafiti mržnje kojima se veliča ustaški režim i povezuje sa etničkim čišćenjem Srba u akciji "Oluja".
Grafiti su ispisani na saobraćajnim znacima na ulasku i izlasku iz Biljana Donjih, kao i na odloženim traktorskim gumama.
U mestu Biljane Donje, koje je administrativno u sastavu grada Benkovca, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 90 odsto Srba i 10 odsto Hrvata.
Sinoć u Zaprešiću na koncertu Tompsona, sve se orilo od "Za dom spremni", a na sceni bila istaknuta digitalna šahovnica sa prvim, NDH, belim poljem!
Preporučujemo
KINESKI PREDUZETNICI: Keš mašine novog doba
05. 07. 2026. u 10:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
UKRAJINA JE PALA NA KOLENA: Stigao ultimatum koji ne smeju da odbiju
LIDER poljske opozicione partije Pravo i pravda i bivši premijer Poljske Jaroslav Kačinjski poručio je da Ukrajina ne može biti primljena u Evropsku uniju dok ne odbaci politiku veličanja Stepana Bandere, Ukrajinske ustaničke armije i Organizacije ukrajinskih nacionalista.
05. 07. 2026. u 07:22
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)