NOVI PAKET MERA NAJVIŠE POMAŽE PENZIONERIMA Mali: Na pravi način se ispunjava obećanje koje je dao predsednik Vučić

PAKET novih ekonomskih mera samo je početak poboljšanja životnog standarda građana, a Vlada Srbije pomaže onima kojima je to najpotrebnije uvek kada ima prostora u budžetu, rekao je juče ministar finansija Siniša Mali.

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- Mi opet pokazujemo da kada imamo neki višak novca u budžetu, kada vidimo da smo nešto uštedeli, a veći su nam poreski prihodi u prvih šest meseci nego što smo planirali, odmah smo pronašli način da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. To, naravno, nije prvi put da tako nešto radimo, jer je to deo naše politike - rekao je Mali za TV Prva.

Kako je naveo, novi paket mera će najviše pomoći penzionerima koji imaju najniža primanja ali nisu zaboravljeni ni oni koji primaju socijalnu pomoć i dečji dodatak. Kako je naveo, Vlada Srbije je 2020. više puta kroz jednokratne pomoći pomagala građanima.

- U ovom trenutku, dok ekonomska kriza traje već godinu i po dana, gledali smo kako da nađemo način da pomognemo onima koji su najviše njom pogođeni. Sada smo rešili da to uradimo malo drugačije, da onima koji imaju najniže penzije damo 35.000 dinara jednokratne pomoći - rekao je Mali.

Na pitanje kako komentariše to što je prof. Dejan Šoškić kritikovao ekonomsku politiku Vlade, Mali je odgovorio da je za vreme kada je on bio guverner bila negativna stopa rasta BDP:

- Da vas podsetim, tada je kurs bio negde oko 82 dinara. Vi taj problem već 13,14 godina nemate. Od 2013. je stabilan devizni kurs. Šoškić je osoba za čije vreme je preko pola miliona ljudi ostalo bez posla. Fabrike zakatančene, negativna stopa rasta BDP, nema nijedne nove investicije, nijednu bolnicu novu nisu napravili, nijedan kilometar nove pruge.

Ministar je naglasio i da je prema podacima iz prvog kvartala, Srbija četvrta najbrže rastuća ekonomija u Evropi. - Dakle, 3,2 odsto nam je stopa rasta BDP. Prosek u evrozoni je 0,3 odsto. Pri tome, kada pogledate zaduženost, mi smo nisko zadužena zemlja - istakao je Mali. Podsetio je i da će biti produženo važenje Uredbe o energetski ugroženom kupcu i nakon 1. oktobra.

- Ljudi koji imaju socijalnu pomoć i ljudi borci, takođe i naši penzioneri, imaju umanjenje računa za struju i za gas u iznosu od 20 do 40 odsto, a penzioneri dobijaju i 1.000 dinara umanjenje računa za struju ukoliko su, naravno, socijalno ugroženi. To je još jedno dodatno olakšanje za naše najstarije sugrađane i one koji imaju niža primanja - istakao je ministar.

Naglasio je i da će u okviru novog paketa mera biti "ogromne razlike u cenama lekova" i da misli kako se na pravi način ispunjava obećanje koje je predsednik Vučić dao.

- Iako smo puno uložili u infrastrukturu, u bolnice, u nove opreme, u povećanje zarada zdravstvenih radnika, ovaj deo, kada su lekovi u pitanju, nekako nismo na pravi način dotakli. Evo, sada ćemo - dodao je Mali. Ministar je naglasio da se 140 zemalja već prijavilo za specijalizovanu izložbu "Ekspo 2027