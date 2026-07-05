Svet

ORUŽJA SAMO JOŠ NA TRAFICI NEMA: Putin potpisao neverovatan zakon koji će trajati tokom SVO, desetine miliona Rusa će biti naoružano do zuba

Симеуновић А. Милош

05. 07. 2026. u 00:01

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RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se modernizuje promet oružja i koji, između ostalog, dozvoljava ugradnju noćnih optičkih nišana na civilno i službeno oružje, saopšteno je danas na internet stranici za objavljivanje pravnih akata te zemlje.

ОРУЖЈА САМО ЈОШ НА ТРАФИЦИ НЕМА: Путин потписао невероватан закон који ће трајати током СВО, десетине милиона Руса ће бити наоружано до зуба

Tanjug/(HOGP)/Russian Presidential Press Service via AP

Novi zakon ukida zabranu postavljanja uređaja za noćno osmatranje na civilno i službeno oružje, a u pratećim dokumentima je navedeno da će ova promena pomoći pravnim licima na posebnim zakonskim misijama da se efikasnije bore protiv dronova, posebno noću, prenosi RIA novosti.

Period neprekidnog posedovanja dugocevnog lovačkog vatrenog oružja, koji daje pravo na posedovanje puške, takođe je smanjen sa pet na tri godine a pored toga dozvoljena je prodaja pneumatskog oružja za lov, a uslovi kupovine i upotrebe ostaju isti kao i za civilno vatreno oružje za lov.

Tokom trajanja specijalne vojne operacije, ako pojedinačna pravna lica sa posebnim zakonskim zadacima štite objekte visokog prioriteta i kritično važne objekte, neće biti potrebni posebni zahtevi za prostorije za skladištenje oružja i municije, ako su takve prostorije pod 24-časovnom oružanom stražom.

U novom zakonu se navodi i da prostorije za skladištenje oružja i municije koje ne ispunjavaju zahteve ruske vlade moraju da budu opremljene sistemom bezbednosnog alarma sa izlazom na kontrolnu tablu Rosgvardije, a strukturni elementi prostorija moraju biti ojačani iznutra na celoj površini u skladu sa utvrđenim standardima.

(Tanjug)

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