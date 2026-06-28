Ekonomija

ISPLATA JUNSKIH PENZIJA: Evo kojim penzionerima novac stiže prvo

В.Н.

28. 06. 2026. u 11:40

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PIO fond objavio je da isplata junskih penzija počinje 2. jula i odvijaće se do 10. jula. Prvi će svoje penzije dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti.

ИСПЛАТА ЈУНСКИХ ПЕНЗИЈА: Ево којим пензионерима новац стиже прво

Foto: Zoonar/JANUSZ PIENKOWSKI, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Nakon njih na red dolaze penzioneri iz kategorije poljoprivrednih i vojnih osiguranika. Njima će sredstva na tekuće račune biti uplaćena 4. jula, dok će isplata na kućne adrese i putem poštanskih šaltera početi 6. jula.

Penzioneri iz kategorije zaposlenih poslednji će primiti svoje penzije, a isplata za njih predviđena je 10. jula.

Podsetimo, prosečna penzija za april 2026. godine iznosi 56.848 dinara.

(24sedam)

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