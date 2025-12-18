ZA MAĐARSKU FINANSIRANJE KIJEVA IZ ZAJEDNIČKOG KREDITA NIJE MOGUĆE Orban: Ideja da EU koristi zamrznutu rusku imovinu je mrtva
IDEJA da Evropska unija koristi zamrznutu rusku imovinu, koja se uglavnom nalazi u Briselu, kako bi finansirala Ukrajinu mrtva je jer postoji manjina koja je protiv toga, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.
Orban je novinarima, po dolasku na samit EU, ponovio i da finansiranje Ukrajine iz zajedničkog kredita EU nije prihvatljivo za Mađarsku.
- Dakle, mislim da je ovo mrtvo pitanje. Možda će pokušati ponovo, ali nema šanse da predlog dobije većinu. Mislim da je to van dnevnog reda, iaako može da dođe do nekih akcija. Moramo ponovo da počnemo sa celim pitanjem, da se preispitamo kako dalje? Još ne znamo da li će se drugi predlozi pojaviti da zamene mrtvu, potrošenu ideju - rekao je Orban.
On je podsetio na mađarski Ustav u kome u jednom članu piše da mađarska vlada može da pozajmljuje novac koji stvara obavezu plaćanja za Mađarsku samo ako to odobri parlament.
- Nemam takvo ovlašćenje, i ne verujem da će bilo koji premijer u Mađarskoj ikada dobiti ovlašćenje od parlamenta da zaduži Mađarsku. Dakle, za Mađarsku, put finansiranja Ukrajine iz zajedničkog kredita apsolutno nije moguć" - rekao je Orban.
Naglasio je da je njegov cilj da se na današnjem samitu EU preduzmu koraci ka miru, a ne ka ratu.
EU namerava da iskoristi 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine kao osnovu za zajam Ukrajini jer će bez finansijske pomoći Ukrajina ostati bez novca u drugom kvartalu sledeće godine i najverovatnije izgubiti rat od Rusije, što u EU izaziva strah od moguće ruske agresije protiv EU.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ODRASTANjE SA: Gost podkasta Miloš Avramović reditelj
Preporučujemo
ORBAN BEZ DLAKE NA JEZIKU: EU već potrošila ruski novac na rat u Ukrajini
15. 12. 2025. u 22:33
"UKRAJINA DA BUDE TAMPON ZONA": Orban izneo jasan plan
29. 11. 2025. u 21:50
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)