ZA MAĐARSKU FINANSIRANJE KIJEVA IZ ZAJEDNIČKOG KREDITA NIJE MOGUĆE Orban: Ideja da EU koristi zamrznutu rusku imovinu je mrtva

IDEJA da Evropska unija koristi zamrznutu rusku imovinu, koja se uglavnom nalazi u Briselu, kako bi finansirala Ukrajinu mrtva je jer postoji manjina koja je protiv toga, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Orban je novinarima, po dolasku na samit EU, ponovio i da finansiranje Ukrajine iz zajedničkog kredita EU nije prihvatljivo za Mađarsku.

- Dakle, mislim da je ovo mrtvo pitanje. Možda će pokušati ponovo, ali nema šanse da predlog dobije većinu. Mislim da je to van dnevnog reda, iaako može da dođe do nekih akcija. Moramo ponovo da počnemo sa celim pitanjem, da se preispitamo kako dalje? Još ne znamo da li će se drugi predlozi pojaviti da zamene mrtvu, potrošenu ideju - rekao je Orban.

On je podsetio na mađarski Ustav u kome u jednom članu piše da mađarska vlada može da pozajmljuje novac koji stvara obavezu plaćanja za Mađarsku samo ako to odobri parlament.

- Nemam takvo ovlašćenje, i ne verujem da će bilo koji premijer u Mađarskoj ikada dobiti ovlašćenje od parlamenta da zaduži Mađarsku. Dakle, za Mađarsku, put finansiranja Ukrajine iz zajedničkog kredita apsolutno nije moguć" - rekao je Orban.

Naglasio je da je njegov cilj da se na današnjem samitu EU preduzmu koraci ka miru, a ne ka ratu.

EU namerava da iskoristi 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine kao osnovu za zajam Ukrajini jer će bez finansijske pomoći Ukrajina ostati bez novca u drugom kvartalu sledeće godine i najverovatnije izgubiti rat od Rusije, što u EU izaziva strah od moguće ruske agresije protiv EU.

