ARHEOLOŠKA OTKRIĆA KOJA SU ZADIVILA SVET 2025. GODINE

SAVREMENI alati i dobro staro arheološko iskopavanje doveli su do otkrića kraljevskih grobnica, olupina brodova iz Drugog svetskog rata i najstarijeg egipatskog genoma ikada sekvenciranog.

Sve u svemu, jedna zanimljiva arheološka godina je za nama.

Poznavanje prošlosti može biti veoma fascinantno a sledeća arheološka otkrića koja su obeležila ovu godinu ponovo su nas podsetila na to koliko je istorija složena i koliko je još uvek skrivena.

PRONALAZAK POTOPLjENE LUKE - MOŽE POMOĆI U TRAŽENjU GROBNICE KLEOPATRE

Nekadašnja advokatica Ketlin Martinez se okrenula arheologiji i godinama je pokušavala da sastavi Kleopatrinu prošlost kao da je reč o mestu zločina koje treba raskrinkati. Njena potraga je dovela do Tapoziris Magne, zanemarenog hrama udaljenog oko 30 kilometara zapadno od Aleksandrije, u egipatskom primorskom gradu Borg El Arab.

PRONAĐENA JE IZGUBLjENA GROBNICA FARAONA TUTMOSA II

Iako se potraga za Kleopatrom nastavlja, ove godine je konačno pronađen drugi egipatski vladar. Grobnica kralja Tutmosa II izmicala je arheolozima više od jednog veka pre nego što je zajednički britansko-egipatski tim objavio da ju je otkrio prošlog februara. To je prva kraljevska grobnica od kralja Tutankamona pronađena u blizini čuvene Doline kraljeva, koja se nalazi blizu Luksora. Unutra su arheolozi naišli na zidove ispisane hijeroglifima i oslikani nebeski plafon, prenosi Nešnal džiografik.

NAJSTARIJI I NAJKOMPLETNIJI DREVNI EGIPATSKI GENOM IKADA SEKVENCIRAN

U grobnici urezanoj u na jednom krečnjačkom brdu u Egiptu, arheolozi su pronašli keramičku posudu u kojoj je bio skelet muškarca star oko 4.500 godina. U jednom od njegovih zuba naučnici su otkrili genetsku "vremensku kapsulu" koja pruža najraniji i najpotpuniji uvid u poreklo drevnog Egipćanina.

Analiza je pokazala da je 80 odsto njegove DNK poticalo od neolitskih severnoafričkih grupa, a 20 odsto od populacija iz Zapadne Azije. Uz pomoć 3D skena lica, naučnici su rekonstruisali kako je mogao da izgleda, bez pretpostavki o boji kože i kose.

Razlog zašto je sahranjen u posudi nije jasan, ali oblici na kostima ukazuju na naporan rad sa stalnim savijanjem, što sugeriše da je verovatno bio majstor lončara, a ne graditelj piramida.

KRALjEVSKA GROBNICA U BELIZEU MOŽDA PRIPADA OSNIVAČU MAJA, KRALjU KARAKOLA

Karakol se nalazi u današnjem Belizeu, a njegov centralni kompleks, Kana, uzdiže se oko 43 metra iznad tla. Ispod krošnji drveća otkrivena je kraljevska grobnica stara oko 1.700 godina, koja je najverovatnije pripadala vladaru Te Kab Čaku.

U grobnici su pronađeni razbijena maska od žada i školjki, ukrasi za uši i kosti starijeg muškarca. Ako ostaci zaista pripadaju pomenutom vladaru, reč je o osnivaču dinastije koja je vladala gradom skoro 500 godina.

BRODOLOMI IZ DRUGOG SVETSKOG

Ekspedicija na Solomonskim ostrvima istražila je potopljene brodove iz Drugog svetskog rata. Ispitivane su olupine japanskih i američkih brodova, otkrivajući važne detalje o taktici rata na Pacifiku i naglašavajući tešku cenu borbi na Gvadalkanalu.

