POČINJE GRADNJA POSLEDNJE DEONICE MORAVSKOG KORIDORA: Evo kad je otvaranje prvog digitalnog auto-puta u Srbiji
RADOVI na završnoj deonici Moravskog koridora, između Vrbe i Adrana, zvanično ulaze u završnu fazu.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je potvrdu o prijavi radova investitoru „Koridori Srbije“, čime su ispunjeni svi formalni uslovi za početak gradnje ovog dela autoputa Pojate–Preljina.
Reč je o trasi dugoj 13,79 kilometara, koja se prostire od kilometra 67+680 do 81+476. Deonica se na državni put IB reda broj 24 povezuje preko denivelisane raskrsnice „Vrba“, u naselju Zaklopača, u blizini Kraljeva. Završetkom ovog dela trase, Moravski koridor biće u potpunosti kompletiran.
Početak radova u decembru, otvaranje u septembru 2026.
Prema prijavi investitora, izvođenje radova planirano je da počne 8. decembra 2025. godine, a gradnja može da započne odmah po objavljivanju potvrde.
Kako su ranije najavili nadležni, završetak deonice i puštanje u saobraćaj očekuje se u septembru 2026. godine.
Istovremeno sa izgradnjom autoputa, Gradu Kraljevu izdata je potvrda o prijavi radova na regulaciji vodotokova Balaban potoka i potoka Kličan, koji se nalaze na trasi koridora u zoni Zaklopače.
Ovi zahvati deo su šireg sistema zaštite infrastrukture i okolnog zemljišta od poplava.
Saobraćajna kičma centralne Srbije
Moravski koridor, ukupne dužine oko 110 kilometara, povezaće Kraljevo, Kruševac, Trstenik i Vrnjačku Banju sa autoputem „Miloš Veliki“, čime se uspostavlja nova saobraćajna osovina centralne Srbije.
Trasa je podeljena na tri glavne deonice: Pojate–Kruševac, Kruševac–Adrani i Adrani–Mrčajevci–Preljina.
Izgradnja koridora započeta je krajem 2019. godine, a radove izvodi tursko-američki konzorcijum „Behtel–Enka“.
Autoput je projektovan za brzine do 130 kilometara na čas i najavljen je kao prvi digitalni auto-put u Srbiji, sa savremenim sistemima za upravljanje saobraćajem.
Osim saobraćajnog značaja, Moravski koridor već ima snažan ekonomski efekat. Duž trase beleži se povećano interesovanje za građevinsko zemljište, logističke centre i stambenu gradnju.
Država je nedavno obezbedila i dodatna sredstva za završetak projekta – kredit od 260 miliona evra, uz garanciju britanske agencije UKEF, kako bi radovi bili okončani u planiranim rokovima, prenosi Blic.
(BizPortal)
BONUS VIDEO:
TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADžI PETAR BOŽOVIĆ: O precima I EP4
Preporučujemo
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)