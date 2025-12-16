POČINJE GRADNJA POSLEDNJE DEONICE MORAVSKOG KORIDORA: Evo kad je otvaranje prvog digitalnog auto-puta u Srbiji

RADOVI na završnoj deonici Moravskog koridora, između Vrbe i Adrana, zvanično ulaze u završnu fazu.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je potvrdu o prijavi radova investitoru „Koridori Srbije“, čime su ispunjeni svi formalni uslovi za početak gradnje ovog dela autoputa Pojate–Preljina.

Reč je o trasi dugoj 13,79 kilometara, koja se prostire od kilometra 67+680 do 81+476. Deonica se na državni put IB reda broj 24 povezuje preko denivelisane raskrsnice „Vrba“, u naselju Zaklopača, u blizini Kraljeva. Završetkom ovog dela trase, Moravski koridor biće u potpunosti kompletiran.

Početak radova u decembru, otvaranje u septembru 2026.

Prema prijavi investitora, izvođenje radova planirano je da počne 8. decembra 2025. godine, a gradnja može da započne odmah po objavljivanju potvrde.

Kako su ranije najavili nadležni, završetak deonice i puštanje u saobraćaj očekuje se u septembru 2026. godine.

Istovremeno sa izgradnjom autoputa, Gradu Kraljevu izdata je potvrda o prijavi radova na regulaciji vodotokova Balaban potoka i potoka Kličan, koji se nalaze na trasi koridora u zoni Zaklopače.

Ovi zahvati deo su šireg sistema zaštite infrastrukture i okolnog zemljišta od poplava.

Saobraćajna kičma centralne Srbije

Moravski koridor, ukupne dužine oko 110 kilometara, povezaće Kraljevo, Kruševac, Trstenik i Vrnjačku Banju sa autoputem „Miloš Veliki“, čime se uspostavlja nova saobraćajna osovina centralne Srbije.

Trasa je podeljena na tri glavne deonice: Pojate–Kruševac, Kruševac–Adrani i Adrani–Mrčajevci–Preljina.

Izgradnja koridora započeta je krajem 2019. godine, a radove izvodi tursko-američki konzorcijum „Behtel–Enka“.

Autoput je projektovan za brzine do 130 kilometara na čas i najavljen je kao prvi digitalni auto-put u Srbiji, sa savremenim sistemima za upravljanje saobraćajem.

Osim saobraćajnog značaja, Moravski koridor već ima snažan ekonomski efekat. Duž trase beleži se povećano interesovanje za građevinsko zemljište, logističke centre i stambenu gradnju.

Država je nedavno obezbedila i dodatna sredstva za završetak projekta – kredit od 260 miliona evra, uz garanciju britanske agencije UKEF, kako bi radovi bili okončani u planiranim rokovima, prenosi Blic.

